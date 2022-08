Temeljni ugovor garant slobode veroispovesti većine u Crnoj Gori (FOTO)

Po oceni dr Jovan Janjić, stručnjaka za k za crkveno-pravna pitanja potpisivanje Temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Vlade Crne Gore garantuje slobodu veroispovesti većini građana Crne Gore.

"Sada se potpisivanjem ovog ugovora jasno garantuju verska prava, odnosno sloboda veroispovesti, većini građana Crne Gore. Naravno ta su prava zagarantovana Ustavom i drugim zakonima a sada su Temeljnim ugovorom samo precizirana", rekao je janjić za Tanjug.

Dodao je da se nada da će ubuduće crnogorsko društvo fukcionisati u skladu sa svojim pravnim poretkom, te da će svim njenim građanima biti zagarantovano da ostvaruju ljudska prava.

Janjić je podsetio da se po anketama iz doba režima Mila Ðukanovića i DPSa 62 posto stanovnika Crne Gore izjašnjavalo da pripada SPC, odnosno da većina građana te države svoje duhovne potrebe ostvaruje preko SPC.

Ocenio je da je u sekularnim društvima potrebno da se potpisanim ugovorom jasno definišu odnosi izeđu crkve i države, te da je Crna Gora to već uradila sa Rimokatoličkom crkvom i Islamskom verskom zajednicom.

Podsetio je da se poslednjih godina u Crnoj Gori dešavalo da se preko opstrukcije crkvenog života i crkvenih aktivnosti ugrožovana sloboda veroispovesti.

"Svedoci smo da je bilo mnogo nastojanja da ne dođe do potpisavanja ovakvog ugovora, koji je civilizacijski čin. Režim Mila Ðukanovića i DPS-a, pokušao je da onemogući potpisavanje temeljnog ugovora i na taj način kao da je pokazivao posebno ideološko lice. Obračunavajući se sa SPC kao da je hteo da se obračuna sa delom sopstvenog stanovništva", ocenio je on.

Janjić je objasnio da je potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC bilo neophodno jer je to crkva dominantna na područuju Crne Gore.

"Kad je tako onda treba da budu jasno regulisani odnosi te crkve i države", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje kako će Temeljni ugovor uticati na odnose Srbije i Crne Gore Janjić je ocenio da je on od značaja pre svega za građane Crne Gore i tu državu, a tek onda za SPC.

"Crna Gora se legitimiše kao kao pravni subjekt koji poštuje osnovna prava i slobode sopstvenih grđana", rekao je on.

Dodao je da će poštovanje prava građana, koji se u ovom slučaju izjašnjavaju da pripadaju SPC, sigurno uticati i na dobre odnose, ne samo sa državom Srbijom, nego i sa ostalim pravoslavnim zemljama,

"Crkva pravoslavna jeste jedinstvena, ona je samo organizovana po pomesnom principu, ali je po svom određenju jedna. Ukoliko se poštuju prava pravoslavnih vernika u jednoj zemlji, to izaziva poštovanje i u drugim zemljama, i obrnuto ukoliko se ugrožavaju prava prav vernika u jednoj to mora da izazove reakciju i u drugim zemljama, pre svega pravoslavnim", objasnio je on.

Dodao je da se nada da ovim činom Crna Gora ulazi u mirnije vode samim tim što se legitimiše pred civilizovanim svetom kao zemlja koja garantuje i poštuje ljudska prava i slobode

"Sve procedure u Crnoj Gori Temeljni ugovor je prošao, i nadam se da je sada sve jasno, i da ubuduće neće biti nikakvih opstrukcija upoštovanju pravnog poretka Crne Gore", rekao je on.

Upitan o sledu odluka SPC, prvo oko Makedonske pravoslavne crkve a sada i oko Temeljnog ugovora, Janjić je ocenio da nema direkte, a ni pobočne veze.

"Nema nikakve direktne, pa ne vidim ni pobočne veze, sa odnosima SPC i MPC,

jer područje CG jeste kanonsko područje SPC, a što se tiče Severne Makedonije bili su drugačiji odnosi. Tamo su tri eparhije bile u raskolu, a SPC im je najpre priznala autonomiju i autokefaliju, a onda i autokefalnost", rekao je on.

Dodao je da je dobro da se uređuju odnosi, da postoje skladni odnosi između crkve i države na svim kanonskim područjima pravoslavne crkve.

"Kada su crkva i država u saglasju, onda i taj narod na tom području živi u miru, i u miru ostvaruje neke osnovne svoje duhovne pa i druge životne potrebe. I to je u interesu svih, kada postoji skladan odnos između crkve i države. A u sekularnim društvima kakva su danas to je potrebno i nema mešanja nadležnosti. Nema ih ni ovde. Stvaraju se uslovi za normalan civilizovani život", zaključio je on.