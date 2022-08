Rodila je zdravu devojčicu i ni pomislila nije da će se naći u situaciji u kakvoj se našla.

Mnogi izbegavaju mlade lekare, a Jeleni je jedan spasio život! Nakon porođaja počela je da krvari, a onda se pojavio mladi doktor!

Uprkos tome što se većina žena u Srbiji porodi "normalno" i bude dobro zbrinuta u našim zdravstvenim ustanovama, postoje i neke porodilje i trudnice koje se žale na svoja iskustva. Međutim, priča Jelene iz Beograda nam govori da savesnih i stručnih, ali i ljubaznih lekara u našoj zemlji i te kako ima. I to među najmlađima!

Prva trudnoća i porođaj su, kaže, prošli bez ikavih problema, ali nakon drugog porođaja, u julu, desilo se nešto sasvim neočekivano.

- U osmoj nedelji mi je doktor u Klinici za akušerstvo i genekologiju u Višegradskoj na ultrazvuku video kontrakcije zbog kojih sam dobar deo trudnoće morala strogo da mirujem. Doktorka me je pred sam termin primila u bolnicu, bio je vikend i očekivali smo da ću se svakog momenta poroditi. Bila sam na odeljenju za humanu reprodukciju i moram reći da su svi zaposleni tamo bili iznenađujuće fini i predusretljivi. Ipak, porođaj nikako da krene, pa je odlučeno da u utorak ujutru dobijem indukciju i tako se porodim - počela je priču za 24sedam Jelena, majka dve devojčice.

Kako kaže, porođaj je prošao dobro, rodila je zdravu devojčicu i ni pomislila nije da će se naći u situaciji u kakvoj se našla.

- Nekih sat i po posle porođaja osetila sam da jako krvarim, toliko da to nikako nije moglo biti normalno. Pozvala sam spremačicu koja je bila blizu i zamolila je da pozove sestru ili doktora. Jedna sestra je odmah došla, a za njom i doktor Stefan Dugalić. Kada je video o čemu se radi, istog momenta je odreagovao, ručno mi je masirao matericu dok su i ostali dotrčali, vadili mi krv, spremali me za intervenciju, uspavali... Sve se odigralo, čini mi se, u minut-dva. Bilo mi je jasno da situacija nije nimalo naivna - iskrena je naša sagovornica.

Navodi da joj je doktor objasnio da joj je materica "popustila", da se ne kontrahuje i da to mora da reši, odnosno da se uradi intervencija pod anestezijom.

- Sećam se da je doktor bio potpuno pribran i da me je to prilično umirilo. Kad sam se probudila iz anestezije, bila sam iscrpljena, ali sve je dobro prošlo. Dr Stefan je došao da me obiđe, pitao me kako sam i objasnio šta je uradio i da nemam razloga da se brinem. Nije mi rekao da mi je spasio život, ni koliko je ta atonija materice, koja se meni desila, nezgodna i opasna. Mnogo mi je značilo što je u takvom momentu tu bio lekar koji je, ne samo stručan, nego i obziran i fin i stalo mu je do pacijenta - kaže Jelena, koja je nakon svega osetila potrebu da mu zahvali.

- Lekar je ostavio jak utisak na mene i imala sam potrebu da mu zahvalim, da saznam ko je. Kad sam se vratila kući, počela sam da se raspitujem i tako sam saznala da se zove Stefan Dugalić, da je među najmlađim ginekolozima u regionu, da ima psa, svira gitaru i voli Balaševićeve pesme. To je sjajno! Takav čovek će, verujem, uvek biti dobar, empatičan, pristupačan, a to su osobine koje ga čine lekarom kakav bi svaki trebalo da bude. Tako, zahvaljujući gotovo svakom zaposlenom u KBC-u, a pogotovo dr Stefanu, uprkos vrlo strašnoj situaciji u kojoj sam se našla, nosim stvarno pozitivne utiske - zaključuje ova novopečena majka.

Nakon što je nekoliko nedelja istraživala kako da nađe lekara koji joj je spasio život, ali i šta sve on voli, Jelena je došla na ideju da mladom doktoru pošalje knjigu Đorđa Balaševića.

Lekar je, očigledno, bio oduševljen ovim gestom, pa je to podelio sa svojim prijateljima i pratiocima na Instagramu.