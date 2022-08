NA SNAZI DVA METEO ALARMA! Preed nama TROPSKI DANI, a evo kada se očekuje osveženje!

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa temperaturama do 36 stepeni, uz slab razvoj dnevne oblačnosti u planinskim predelima, sopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura će se kretati od 12 do 20 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo uz slab do umeren vetar severnih pravaca. Jutarnja temperatura će biti od 17 do 20 stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 35 stepeni.

Upozorenje na visoke temperature

"Danas i sutra u celoj zemlјi, a u nedelјu na jugu i istoku Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 °C", upozorava RHMZ.

Isto upozorenje, takođe je, izdato i za područje Beograda.

Upaljen meteo alarm

Na teritoriji cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm, što znači da je "vreme opasno".

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavljeno je na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U subotu pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 36°C do 38°C. Uveče suvo i toplo.

U nedelju nekoliko stepeni niža temperatura i manja vrućina uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne i krajem dana.

Iduće sedmice toplo, ali ipak sa nešto manjom vrućinom i dnevnom temperaturom od 30°C od utorka, srede i razvoj oblaka uz moguću ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova u popodnevnim satima.

