VOLITE DA SAV POSAO ODRADITE SAMI? To je potpuno pogrešno, evo koja je odlika USPEŠNIH LIDERA!

Kad god odlučite da ne delegirate zadatak, propuštate važnu priliku za ulaganje i u svoje zaposlene i u posao. Kratkoročno ulaganje koje vam je potrebno za delegiranje predstavlja investiciju koja će vam se vratiti deset puta, prenosi Bankar.me.

Prednosti

Kad god delegirate, ulažete u budućnost svog poslovanja. Ne treba ni isticati da je to najbolji oblik obuke na poslu za vaš tim. Delegiranjem pokazujete da verujete u sposobnost zaposlenih i njihovu sposobnost da doprinesu. Nema boljeg načina da se izgradi moral zaposlenih nego da od raspoloženih saradnika zatražite da odigraju svoju ulogu, na čemu će vam oni biti izuzetno zahvalni. Delegiranjem ćete se osloboditi za one poslove koji vam najviše okupiraju pažnju. Na taj način timu praktično prenosite očekivanja, nivo znanja i umeća, te odnosa prema klijentima koji od njih očekujete. Takođe, utičete na one oko vas da postave i ostvare ciljeve ili možda nauče nove veštine. Delegiranje vam pruža i veću ličnu slobodu, jer će vaši zaposleni biti sposobni da upravljaju firmom u vašem odsustvu.

Posledice

Kada ne delegirate, propuštate priliku da razvijete dublje i bolje odnose sa svojim osobljem. Sebi uvećavate posao i stavljate se pod dodatni i nepotreban pritisak. Rezultat je manja produktivnost i gubitak fokusa.

Svi ulažu prilično mnogo u regrutovanje pravih ljudi. Tu su vredni radnici, voljni da budu angažovani – zato to i učinite. Ako ih ne koristite, uskraćujete im svrhu, a da ne spominjemo zanemarivanje tog resursa koji je vitalnog značaja za rast poslovanja. Osim što ćete izgubiti talente i dragocenu energiju, rizikujete i gubitak dobrog kadra, jer će odabrati druge poslodavce koji će im pružiti mogućnosti za ostvarivanje karijernih ciljeva i ambicija.

Efikasno delegiranje

Važno je dati jasan sažetak s uputstvima: Šta uključuje zadatak? Za koga je? Kada je rok? Koji je rezultat? Zašto je to važno? Šta je širi kontekst? Proverite da li član vašeg tima razume uputstva i očekivanja.

Za veće zadatke za koje se, recimo, očekuje da zahtevaju 10 sati intenzivnog rada, pratite situaciju i budite među zaposlenima na svaka dva sata.

Ako sledite principe delegiranja: to radim ovako – pokazujem vam – pokažite mi – uradite vi, bićete na dobrom putu da imate više vremena, veću produktivnost kompanije i, sasvim sigurno, srećnije zaposlene.