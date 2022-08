AMSS UPOZORAVA NA GUŽVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Na Horgošu i Kelebiji na izlazu iz zemlje čeka se po VIŠE SATI !

Na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, na izlazu iz zemlje zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta, dok na prelazu Gradina na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju 70 minuta.

Na Preševu, na ulazu u zemlju putnička vozila čekaju 60 minuta, na prelazu Gostun putnička vozila čekaju 35 minuta i prilikom ulaska i na izlazu iz zemlje, dok na prelazu Sremska Rača ia na izlazu i na ulazu čekaju 30 minuta, koliko se zadržavaju i na graničnom prelazu Batrovci.

Na deonici auto-puta E-75 zbog radova na pojačanom održavanju mosta preko Južne Morave do 1. septembra saobraćaj se odvija samo voznom i preticajnom trakom.

Na deonici između petlje Pojate i petlje Paraćin do 15. septembra je zbog radova za saobraćaj zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a vozila idu dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom ka Nišu.

Kod Leskovca, na deonici Leskovac (Strojkovce) - Leskovac do zbog asfaltiranja koje se odvija od 7 do 17 časova do 20. avgusta saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i uz povremene obustave od 9 do 12 i od 14 do 17 časova. Alternativni pravac: lokalni put Donja Jajina - Gornja Jajina.

