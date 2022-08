ZBOG NOVOG TRENDA U SE*SU MOŽETE U ZATVOR! Srpski advokat sve objasnio, stručnjak otkriva i KO SU MUŠKARCI koji to rade!

Za najnoviji trend u intimnom odnosu, koji podrazumeva omalovažavanje i ponižavanje seksualne partnerke, zaprećena je novčana ili kazna zatvora.

Najnoviji trend u intimnom odnosu još uvek nije stigao u Srbiju, ali zahvaljujući društvenim mrežama, doživljava sve veću popularnost. Ova tema pokrenuta je u Americi, a termin "hogging", koji postoji već dve decenije, najviše uznemirava ženski pol.

On podrazumeva da se grupa muškaraca takmiči u tome koji će zavesti i odvesti u krevet najgojazniju ženu iz kluba, ali to nije sve. Novu "slavu" ovaj trend je dobio 2018. godine na Univerzitetu Kornel gde su studenti iz bratstva Zeta Beta Tau imali običaj nazvan "svinjsko pečenje".

Izazov se sastojao od toga da se članovi bratstva takmiče u tome ko će imati seks sa ženom za koju smatraju da je najgojaznija i najneprivlačnija. Nekada su za dokaz korišćene fotografije ili snimci, a sada je Tik Tok pomerio granicu, pa prenos može da se prati uživo. Osim toga, seksualni odnos bi prekinuli muškarci koji grokću, kako bi devojka ponižena izašla iz prostorije.

Prema nezvaničnim informacijama, u našoj zemlji još nije došlo do ovog slučaja, ali ukoliko bi se to desilo, potrebno je da podnesete prijavu Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. To je potvrdio i advokat Nenad Cvjetićanin u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

"Najnoviji trend smo analizirali u kancelariji i smatramo da bi moglo da bude u pitanju krivično delo 'Neovlašćeno objavljivanje tuđeg video snimka' gde je zaprećena novčana kazna ili do dve godine zatvora. Smatramo da bi najbolje bilo da se uvede novo krivično delo koje bi se kvalifikovalo sa težom zaprećenom kaznom nove tendencije, koje predstavljaju jednu vrstu moralnog ponora u koje moderno društvo pada", rekao je advokat i dodao:

"Osvetnička pornografija je uvedena u krivično zakonodavstvo u Hrvatskoj i u nacrtu je trenutno u Crnoj Gori. Smatramo da bi ovde bilo adekvatno da se uvede zaprećena kazna do 5 ili čak do 8 godina zatvora kako bi se sprečile ovakve tendencije. Nije najgora sama objava seksualnog čina, već posledice koje do toga dovode. Pornografski sajtovi vrlo često preuzimaju ovakav sadržaj i ako jednom bude objavljeno, vrlo teško da ikada može da se skine sa interneta", rekao je advokat Cvjetićanin.

"Ukoliko je u pitanju maloletna osoba, to je onda teža vrsta krivičnog dela. Tu već imamo dobro propisane kazne i izvesna je jedna duža kazna zatvora", dodaje.

Ko su muškarci koji učestvuju u ovome?

Psihoterapeut Dejan Mihajlović otkriva ko su i kakvi muškarci koji mogu da učestvuju u ovom izazovu. U nekim naučnim radovima se pominje da se radi o "mržnji prema ženama", ali on ne misli tako.

"Video sam ozbiljne naučne radove za ovu temu, gde su ispitivani muškarci koji su učestvovali u stvaranju ovih klipova i uznemiravanju. Gotovo svi su koristili neke metode neutralizacije. Jedni su negirali krivicu, drugi su negirali odgovornost, dok su treći smatrali da to uopšte nije problem i da gojazne žene to zaslužuju", rekao je psihoterapeut i dodao:

"To nam govori da je prisutna psihopatologija, verovatno sa elementima sadizma, a ova grupa koja negira odgovornost, to su verovatno adolescenti koji, da bi bili prihvaćeni u nekom društvu, učestvuju u ovim šokantnim izazovima", objasnio je Mihajlović.

"U istraživanjima se navodi da je ovde reč o mržnji prema ženama. Međutim, mislim da u ovoj situaciji to nije mržnja prema ženskom polu, već prema gojaznim osobama. Može se radi o osobama koje imaju unutrašnju nemoć koja će se kompenzovati moći koju dobiju kada urade to što urade".