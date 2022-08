Reč je o osipu, tačnije promene na koži prstiju ruku i nogu koje mogu da budu povezane s virusom kovida.

Naime, britanski epidemiolog prof. Tim Spektor na Tviteru je objavio fotografiju tog neobičnog osipa. Kako je naveo, uglavnom je reč o bolnom osipu sa krastama, koji se javlja nekoliko nedelja nakon što prođe infekcija kovidom, a koji izaziva zabunu među lekarima.

Podaci koji su potom sakupljeni od više od milion ljudi koji su prijavljivali simptome preko aplikacije ZOE helt stadi (ZOE Health Study app), koju je i osmislio prof. Spektor, pokazali su da promene na koži, prstima na rukama i nogama mogu da budu simptomi postkovida.

Post Covid rashes appearing many Weeks after Infection still causing diagnòstic confusion . Usually painful and crusty and you feel otherwise well pic.twitter.com/8r7AHAARtR