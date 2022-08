'NIJE CETINJE NJUJORK!' Milovanović i Anđus za 'Novo vikend jutro': KO JE PUSTIO KALUĐEROVIĆA DA POBEGNE?! Borilović će goreti u paklu!

Užasna tragedija potresla je Crnu Goru kada je Vuk Borilović (34) u petak popodne ubio 10 osoba, a šest ranio. Zasad nije poznato ko je presudio ubici – komšija ili policija.

Prema rečima Saše Milovanovića, direktora Srpskog telegrafa, mnogo je spekulacija i nelogičnosti u slučaju smrti ubice i to je ono što trenutno intrigira javnost.

- Treba raščlaniti sve detalje o tome šta se tačno desilo i ko je zapravo ubio Borilovića – kaže Milovanović za „Novo vikend jutro“ sa Jovanom Jeremić.

Podseća da se kao čovek koji je presudio ubici navodi Neno Kaluđerovic, a da se i oko njega stvorila „priča i misterija“, kao da sam krvavi masakr nije bio dovoljno strašan.

- Stradala su deca i nedužni ljudi! Kod Borilovića je uočeno drugačije ponašanje u danima pred masakr i sigurno da je zločin mogao biti sprečen, samo da se reagovalo na vreme. Psihička oboljenja su, očigledno, opasna ne samo za obolelog, već i za okolinu. Ubica ove dece goreće u paklu zauvek! Ubijati decu iz hira i ludila, to je nepojmljivo – kaže Milovanović za Pink.

Dodaje da se crnogorska policija juče „prala“ od optužbi da nije reagovala adekvatno i na vreme, i činjenica da je ubica ubice optuživan za ubistvo iz 2006. godine, dodatno daje masakru na monstruoznosti.

Ako je Kaluđerović terorista, zašto je na slobodi, zapitao je novinar Dejan Anđus. Podseća da je teroristički akt jedno od najtežih dela i da bi morao biti iza rešetaka.

- Kada je reč o ubistvu koje je počinio 2006. godine, jasno je da su tragovi zataškavani, a da je oslobađajuća presuda 2008. doneta unapred. Vidimo da je Kaluđerović i dan-danas naoružan, dakle, ima dozvolu za nošenje oružja i niko ga ne tretira kao ubicu – kaže Anđus za „Novo vikend jutro“.

Podseća da je Kaluđerović i politički aktivista koji na sebi nosi obeležja sa anti-srpskim elementima, a da je bio protivnik bivše vlasti, sve bi mu gore nabrojano bilo spočitano.

- Ubio je čoveka u petak pred očima policije i pustili su ga da odu. To stvara novu sumnju! Cetinje nije Njujork ili Tokio! Cetinje ima tri i po ulice! Ko ga je i zašto pustio da ode? S kim on sad pregovara i kako pregovara? Ko je njemu javio šta se dešava to popodne, kako je došao do zaključka da mu je kum ugrožen? Kad je stigao da se pojavi i naoruža? Sledeće pitanje je motiv, jer meni Borilović ne deluje kao psihijatrijski bolesnik, a čest okidač za ovakve zločine je ljubomora - kaže Anđus.