FIZIKALCI U SRBIJI SVE PLAĆENIJI - ZARADA IM MAJSTORSKA! Ovo je detaljan spisak dnevnica, a jedan posao se plaća 80 EVRA!

Položaj radnika na tržištu rada u Srbiji je znatno poboljšan poslednjih godina. Tome je umnogome kumovalo što nedostaje radne snage, a potražnja je sve veća, pa je taj manjak radnika išao naruku onima koji su dosad bili manje plaćeni i obezbedio im daleko bolju pregovaračku poziciju. Sve to je rezultiralo time da sada fizikalci na građevini u našoj zemlji imaju plate poput onih koje su imali majstori, recimo, do prošle godine!

Gde god da se okrenemo, možemo da pročitamo oglase za posao - radnik na građevini, konobari, kuvari, berači voća i povrća tokom sezone, putari, zidari, tesari, armirači, fasaderi, montažeri skela...

Sudeći po ponudama na oglasima, dnevnice za ove poslove se kreću od 30 pa do 80 evra, što je znatno više u odnosu na prošlu godinu za obavljanje istih poslova. Ipak, činjenica je da u našoj zemlji najviše nedostaju majstori zanatlije, konobari i berači tokom sezone.

Sve u svemu, rečenica koja se ranije često mogla čuti "ako nećeš da radiš, ima ko hoće" - više nije u upotrebi. Poslodavci sada nesklad u potražnji i ponudi radne snage na srpskom tržištu rada pokušavaju da nadomeste dovodeći radnike iz regiona, pa čak i iz Nepala, Uzbekistana, Indije, Kazahstana...

Prema podacima portala Poreske uprave Sezonskiposlovi.gov.rs, koji je povezan sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Centralnim registrom za socijalno osiguranje, trenutno je prijavljeno približno 700 stranaca od ukupno 67.053 sezonska radnika.

Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Kurir da je činjenica da u našoj zemlji svake godine zarade rastu i da su uslovi na tržištu rada daleko bolji nego što je to bilo prethodnih godina, i to u svim delatnostima.

- Međutim, postavlja se pitanje da li je ta povećana zarada zaista dovoljna radnicima, s obzirom na to da su cene skočile svuda u svetu, pa i kod nas. Na crnom tržištu rada, kako u građevini tako i u ostalim delatnostima, radnici rade za veću dnevnicu, a nisu prijavljeni na taj povećani iznos koji primaju, već na minimalni.

Dnevnica radnika na građevini se sada kreće od 30, 35 do 40 evra za fizičku radnu snagu, a majstorima dnevnica ide od 50 do 80 evra, pa čak nekima i preko te sume, što je znatno više u odnosu na ranije dnevnice - kaže Orbović i dodaje:

- Radnicima prijavljenim na minimalac se dodatna zarada isplaćuje na ruke i poslodavac ne plaća porez. To se dešava najčešće u građevini, ali i u manjim firmama u svim oblastima. Nije logično da radnik ima 40 evra dnevnicu, a stoji da je prosečna plata u građevini 43.000 dinara.

Radnici, s jedne strane, imaju bolju zaradu, ali im poslodavac nije obezbedio sigurnost, zapravo nemaju plaćene doprinose, zdravstveno osiguranje. Kada su mladi, ne razmišljaju o tome, ali kasnije to može da im se obije o o glavu.

DNEVNICE RADNIKA

od 35 do 50 evra - dnevnica radnika na građevini od 50 do 80 evra - dnevnica majstora na građevini 30 evra bez bakšiša - dnevnica konobara 60 evra - dnevnica kuvara od 5.000 do 8.000 dinara - dnevnica berača voća do 1.000 evra - mesečna plata pastira