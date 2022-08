BEZBENOST I OPSTANAK SPRSKOG NARODA SU UGROŽENI! Drecun za Pink: Ukoliko je neko spreman da primeni vatreno oružje, postoji OPASNOST OD ŠIREG SUKOBA!

Priština nastavlja da raspiruje mržnju i dok Beograd poziva na mir, Kurti poziva na rat.

Narodni poslanik Milovan Drecun ističe da Evrposka unija ima dobro poznatu matricu delovanja bez obzira na to o kome se radi, Evropska unija uvek pravi balans i upozorava obe strane da se suzdrže.

- To je način ne da se stabilizuje situacija, ne da se Priština natera na političko rešavanje problema, već se Priština ohrabruje da nastavi sa jednostranim akcijama. Ono što se radi, posebno na severu, ukazuje na to da je Priština spremna da primeni nasilje ako se srpski narod suprotstavi primeni te jednostrane odluke o ličnim ispravama i o registarskim tablicama - rekao je Drecun i dodao:

- To vam je sasvim dovoljno da izvučete zaključke da ukoliko je neko spreman da primeni vatreno oružje, da primeni te specijalne jedinice, bolje reći, specijalne banditske i terorističke jedinice, onda je to opasnost od šireg sukoba. Dovoljno je jasno koliki rizik vuče takva opasnost po celokupnu bezbezdnost i opstanak srpskog naroda. Evropska unija bi morala da povede računa o tome kakva saopštenja daje i kako ocenjuje aktere u ovim događajima.

Drecun ističe da je normalno za očekivati da mi zaštitimo svoj narod i da to nije pretnja, već zahtev da KFOR uradi svoj deo posla.

- Jako je bitan ovaj razgovor koji će predsednik Vučić imati sa generalnim sekretarom NATO-a. Biće veoma zanimljivo da čujemo o čemu se razgovaralo, kakvi su zaključci doneti, kakvo će biti naredno ponašanje NATO-a. Zbog toga što NATO ima dvostruku obavezu - jedna je po osnovu toga što je najveći broj pripadnika KFOR-a iz zemalja članica NATO- a i svakako da NATO utiče na njihovo ponašanje, a druga je iz onog dogovora koji je proistekao iz Briselskog sporazuma 2013. godine, da se NATO obavezuje da spreči ulazak takozvanih kosovskih bezbedonosnih snaga na sever Kosova bez odobrenja komandanta KFOR-a i bez saglasnosti predsednika četiri opštine na severu Kosova. Takođe će biti veoma važno videti kakve će poruke Stoltenberg da prenese Aljbinu Kurtiju. Ta poruka će biti od presudnog značaja za opredeljenje Prištine da li će ići u dalju realizaciju odluke o registarskim tablicama, da li će to raditi uz upotrebu sile ili će gledati da to bude do određene granice koja ne sme da bude pređena - rekao je Drecun.

Autor: J.Đ.