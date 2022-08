RADNICI JKP "STANDARD" IZ JAGODINE jednoglasno dali podršku da su zadovoljni radom lokalne samouprave (FOTO+VIDEO)

Pre svega želim da vam kažem da niko ni na koga ne vrši pritisak i da niko ne vrši mobing kao što to priča jedan bivši predsednik opštine Jagodina iz DS-a, koji je sa svojim saradnicima tada zavio Jagodinu u crno, rekao je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma obraćajući se radnicima JKP „Standard“ iz Jagodine, a povodom tužbe dela radnika protiv svog preduzeća za putne troškove.

- Vaše je pravo da tužite za, po vama neisplaćene putne troškove, a moje je da vas informišem o situaciji u Javnom komunalnom preduzeću „Standard“. Oni imaju besplatan prevoz i tuzili su da naplate besplatan prevoz. Stavljam na glasanje ko je zadovoljan radom lokalne samouprave? - rekao je Marković.

Radnici su u prepunoj sali Pomoravskog okruga jednoglasno podržali rad lokalne samouprave i glasali. A na pitanje da li neko od radnika ima minimalnu platu, niko od prisutnih nije podigao ruku, jer svi imaju mnogo veće plate od minimalnih.

Marković je još i dodao da radnici "Standarda" imaju mnogo veće plate od radnika u lokalnoj samoupravi.

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je rekao i da postoji jedan bivši predsednik opštine Jagodine, demokrata i njegovi tadašnji funkcioneri, koji se navodno brinu za radnike „Standarda“.

- Taj dušebrižnik demokrata i njegovi funkcioneri koji su kada su bili na vlasti u opštini Jagodina umesto da kupe građevinske mašine da zaposle „Standard“ kupili dva nova Pežoa da bi se oni vozili. U njihovo vreme DS -a u Jagodini su bili blokirani računi i „Standarda“ i drugih preduzeća. On je dok je bio na vlasti sa svojim saradnicima je, umesto da kupe buldozer, prvo su pokvarili onaj koji je Standard vec imao i iznajmili buldozer od jedne firme iz Smederevske Palanke i za to je opština Jagodina plaćala velike sume i po satu i po danu. On i njegovi saradnici su tada potpisali Ugovor o izgradnji vodovoda za sela Ribare, Rakitovo i Končarevo, a kao intabulaciju stavili su celo JKP „Standard“ iz Jagodine, a cena je bila 7 puta veća od tadašnjih. Mi smo muke imali da poništimo taj štetan ugovor po naš grad. Da se taj ugovor realizovao „Standard“ bi odavno bio ugašen - rekao je Maarković i dodao:

- Takođe su taj bivši predsednik opštine i njegovi funkcioneri koji se danas mnogo brinu za radnike „Standarda“ potpisali ugovor preko posrednika sa Dunav osiguranjem. Tadašnji visoki funkcioneri DS-a koji se navodno mnogo brinu za vas su Jagodinu zavili u crno dok su bili na vlasti. Danas grad Jagodina daje posao preduzeću „Standard“ za 70 posto budžeta vašeg preduzeća. Kupili smo 8 velikih građevinskih mašina kako bi mogli da zaposlimo „Standard“ i da primate plate i doprinose, gde god možemo zaposlili smo ljude i mašine iz JKP „Standard“, ali ako se vaše tužbe realizuju, te sume ovo preduzeće neće imati odakle da plati i zato vam hvala na razumevanju.

Marković je podsetio da je gradski prevoz besplatan na celoj teritoriji grada Jagodine. Kako je dodao ima i nekih koji su tužili svoje preduzeće, a žive u gradu i mnogo njih koji rade prvu smenu, kao i da putuju iz obližnjih sela gde uvek ima autobuski prevoz koji je besplatan.

- Čudno je i da su "Standard" tužili za prevoz i oni koji stanuju na samo 500m od svog radnog mesta. Naravno priznaće se putni troškovi svima onima koji imaju noćne smene i koji nemaju odgovarajuće autobuse i imaju stvarne troškove prevoza - rekao je Marković.