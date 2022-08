VUČEVIĆ: Degutantno je da mi mrtvog oca spominju, Hrvatima želim svako dobro, uspešnu turističku sezonu i da imamo što bolje odnose

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević odgovorio je na pisanje hrvatskog “Jutarnjeg lista” koji navodi da prvi čovek srpske Atine nikada neće moći da razume Srbe koji tokom proslavljanja Oluje borave u Hrvatskoj.

-Ja nikada nisam rekao da sam protiv da Srbi letuju u Hrvatskoj i ponoviću, vrlo jasno sam rekao da mi je potpuno svejedno ko gde letuje i nikome ne držim predavanje gde da letuje. Imam prijatelje koji letuju u Hrvatskoj. Da li se ja slažem ili ne sa njihovim odabirom, to je drugo pitanje. Nisam govorio da neko ne sme ili ne treba da letuje u Hrvatskoj. Ja sam rekao sledeće da mora da je jako neprijatno biti Srbin 4. i 5. avgusta i letovati u Dalmaciji, na ostrvima ili u Istri. Zašto? Zato što ne možete da se pravite ludi da ne vidite da oni slave da su vam proterati 250.000 sunarodnika. Ili ste jako bezobrazni ili vas je baš briga, a sigurno je jako neprijatno da kažete da vas je baš briga šta se desilo 5. avgusta 1995. godine. Kako možete da se kupate taj dan, oni razvuku šahovnice i slave kako su proterali celu Krajinu, slave kako nas proteruju na traktorima, a onda nas još i mitraljirali na Petrovačkoj cesti - istakao je Vučević i dodao:

- Ja sam to rekao. Nijednu ružnu reč nisam rekao ni o Hrvatima ni o Hrvatskoj. Što se tiče Jutarnjeg lista, mislim da niko ne može bolju kampanju da vodi za mene. I degutantno je da mi mrtvog oca spominju. Želim im svako dobro, uspešnu turističku sezonu i da Srbija i Hrvatska imaju što bolje odnose. Uopšte ne menjam svoj stav po svim pitanjima, ali želim da Srbija i Hrvatska imaju što bolje odnose. Ali želim javno da se zahvalim i Goranu Kauriću, zameniku pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje, što je bio korektan i hrabar da jucče reaguje i kaže da to nije istina i da ja nemam nikakav negativni odnos prema hrvatskoj zajednici i kako zajednica lepo sarađuje sa nama u Novom Sadu. Hvala i mojoj savetnici Ankici Jukić i Vanji iz “Čepom do osmeha”. Nikada se nisam bavio ko je koje nacionalnosti. Nema nikakvih ratohuškačkih izjava. Pa, mi smo stradali u 20. veku za narednih pet vekova. Šta da radimo da idemo da razujemo? Pa, ko je lud da ratuje. Imam dvojicu sinova, šta treba da idemo da ratujemo. Nisu nas učili dovoljno o Jasenovcu i sramno je što su isti kontekst stavljali usatše i četnike, sramno je što su sve stavili u potpuno isti kontekst da ne bi kvarili bratstvo-jedinstvo.