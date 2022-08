Jedna od prvih priredbi koja će otvoriti jesenju sezonu u najstarijoj sajamskoj kući je događaj pod nazivom Electric Vehicle Days, koji će se održati 8. i 9. septembra. Na ovoj sajamskoj manifestaciji biće predstavljena najnovija globalna tehnološka rešenja transporta ljudi i robe.

Jedan od organizatora događaja je i Fakultet tehničkih nauka, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Novosadskog sajma.

Događaj se sastoji iz dva segmenta- stručnog konferencijskog dela gde će pričati eminentna imena i vrhunski stručnjaci iz sfera automobilske industrije, dok će drugi biti izlagački, gde će posetioci imati prilike da se upoznaju sa mnogobrojnim vozilima električnih i hibridnih pogona. Ove godine će biti i “testing zona” koja će verovatno biti i najzanimljivija posetiocima, gde će moći da isprobaju i testiraju vozilo.

-Ponosni smo što smo izabrani kao domaćini ovog događaja, sa referentnog mesta sa kojeg možemo da pošaljemo poruke koje su važne za mobilnost građana u 21. veku. Zahvaljujem se Pokrajinskom sekretarijatu, koji nam omogućava da veliki broj događaja kao što je i ovaj bude održan na Novosadskom sajmu, i bude podržan što u organizacionom smislu tako i u finansijskom i pre svega referentni i kvalitetni. Na Novosadskom sajmu će se još održati i 54. po redu sajam “Lova i ribolova i ekologije”, “Sajam kvancionih tehnologija white factory” festival koji će se održati od 21. do 23. oktobra, od 2. do 3. novembra će se održati Međunarodni dani energetike, od 17. do 19. novembra će se održati Sajam sporta ili Novosadski dani sporta- istakao je generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković.

Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, istakao je da će Pokrajina uvek podržavati ovakve događaje.

-Želim da istaknem i da će sajam turizma po prvi put biti veliki sajam, i pomoći ćemo da se i Novosadski sajam turizma razvije u veliku manifestaciju. Uvek ćemo podžavati inovatavne ideje. Pokrajina je izdvojila za ovu manifestaciju Electric Vehicle Days

Profesor dr Boris Dumić sa Fukulteta tehničkih nauka univerziteta u Novom Sadu naglasio je da su prošle godine u toku trajanja imali preko 3.000 učesnika koji su posetili sve sadržaje događaja, od izložbenog do konferencijskog dela i studentskog takmičenja.

-Ove godine javnosti ćemo prikazati još jedan dodatni sadržaj i ono što Fakultet tehničkih nauka nosi ovom događaju jeste taj stručni aspekt tog događaja. Prezentovaćemo i sve aktuelne teme koje su povezane sa temom elektromobilnosti. Na samom otvaranju događaja ove godine najavljujemo i predavanje koje će održati prof. dr Dejan Ilić, koji je sa naših prostora, a jedan je od globalno najuticajnijih ličnosti u ovoj oblasti. On je praktično i jedan od tvoraca litijum jonske baterije bez koje se električna vozila ne bi mogla pokretati. Na ovom predavanju povezaćemo i panel koji će se nadovezati tiče energetske tranzicije kao ključnog izazova današnjice- rekao je profesor dr Dumić.