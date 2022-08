Posle 25. avgusta stoji signal za manje otopljenje ali bez najave povratka letnjih vrućina.

Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se do petka posle podne, nakon čega nam stiže osveženje, najavljjuju meteorolozi.

Kako prognozira meteorolog Marko Čubrilo, trenutno je aktuelan i signal za razvijanje visinskog ciklona u periodu od 20. do 24. avgusta, što bi moglo doneti veoma obilne padavine i nad gotovo celim regionom prekid, ili značajno ublažavanje, suše.

- Danas će nad nama jačati polje anticiklona, a od posle podneva ka nama će sa juga jačati toplo visinsko i prizemno strujanje koja se javlja ispred jakog, hadnog, fronta koji će se danas polako približavati Alpima. Sutra će to strujanje biti jače i maksimumi će nad velikim delom regiona biti u intervalu od +34 do +37 stepeni Celzijusa u hladu. Kako će na tom hladnom frontu početi razvijanje sekundarnog ciklona napredovanje sistema će biti sporo i nastupanje hladnog fronta se očekuje negde od petka posle podne pa prema noći i u toku noći ka suboti kada bi veliki deo Hrvatske, BiH, severa Crne Gore, zapada, jugozapada, severne i centralne Srbije imao jake grmljavinske nestabilnosti koje bi ponegde prerastale u vremenske nepogode - navodi meteorolog.

Toplo i suvo bi se zadržalo nad jugom i jugoistokom Srbije sve do subote pre podne akda bi i ove predele zahvatile jake grmljavinske nestabilnosti.

- U petak na severozapadu osetno svežije, oko +24 stepena Celzijusa u podne, a nad velikim delom Srbije i dalje esktremno toplo, lokalno i do oko +40 stepeni Celzijusa. Subota donosi osetnije osveženje uz povremene pljuskove, dok na istoku može biti i vremenskih nepogoda. Dnevni maksimum od +22 do +27 stepeni Celzijusa. Ono što od sinoć privlači pažnju, a trend takve sinoptike stoji i na jutarnjim proračunima jeste verovatnoća razvijanja visinskog ciklona u periodu od 20.08. do oko 24.08.

Ipak, meteorolog upozorava da su promene ovih prognoza moguće.

- Ostaje da si vidi do petka kako će se sinoptika posložiti ali jutarnji proračuni za veliki deo regiona na simulacijama ECMWF-a UKMO, ICON, MRF i još nekih drugih modela daju veliku nadu da su prave padavine pred nama. Time bi me na sreću priroda demantovala i prekratila muke nama i prirodi, jer do juče ovakvu količinu kiše koja bi se nad velikim delom regiona kretala oko 45mm taloga ili više.

