STIŽE ZAHLAĐENJE: Objavljena najnovija vremenska prognoza, najavljene snažne padavine

Do petka posle podne pretežno sunčano i veoma toplo. Zatim sledi premeštanje hladnog fronta uz jače pogoršanje i osveženje, pokazuje najnovija vremenska porgnoza profesora geografije Marka Čubrila.

Kako kaže Čubrilo, trenutno stoji signal za razvijanje visinskog ciklona u periodu od 20. do 24. avgusta, što bi moglo doneti veoma ozbiljne padavine i prekid ili značajno ublažavanje suše nad gotovo celim regionom. Ipak, kako je u pitanju dosta komplikovama sinoptika, promene su moguće.

Danas će nad nama jačati polje anticiklona, a od posle podneva ka nama će sa juga jačati toplo visinsko i prizemno strujanje koja se javlja ispred jakog, hladnog, fronta koji će se danas polako približavati Alpima.

Sutra će to strujanje biti jače i maksimumi će nad velikim delom regiona biti u intervalu od +34 do +37 stepeni Celzijusa u hladu. Kako će na tom hladnom frontu početi razvijanje sekundarnog ciklona napredovanje sistema će biti sporo i nastupanje hladnog fronta se očekuje negde od petka posle podne pa prema noći i u toku noći ka suboti kada bi veliki deo Hrvatske, BiH, severa Crne Gore, zapada, jugozapada, severne i centralne Srbije imao jake grmljavinske nestabilnosti koje bi ponegde prerastale u vremenske nepogode. Toplo i suvo bi se zadržalo nad jugom i jugoistokom Srbije sve do subote pre podne kada bi i ove predele zahvatile jake grmljavinske nestabilnosti.

O tačnom raspredu i pravcu nestabilnosti će više reči biti u četvrtak kada ta promena uđe u opseg visokorezolucionih modela, ali petak posle podne i noć ka suboti velikom delu regiona verovatno donose veoma aktivnu atmosferu, ističe Čubrilo.

Vremenska prognoza za vikend

U petak na severozapadu osetno svežije, oko +24 stepena Celzijusa u podne, a nad velikim delom Srbije i dalje ekstremno toplo, lokalno i do oko +40 stepeni Celzijusa.

Subota donosi osetnije osveženje uz povremene pljuskove, dok na istoku može biti i vremenskih nepogoda. Dnevni maksimum od +22 do +27 stepeni Celzijusa.

Ono što od sinoć privlači pažnju, a trend takve sinoptike stoji i na jutarnjim proračunima jeste verovatnoća razvijanja visinskog ciklona u periodu od 20.8. do oko 24.8.

Modeli sekundaran ciklon iz oblasti severne Italije u tom periodu premeštaju nad naš deo Evrope i ukoliko bi se jutarnja sinoptika održala veliki deo regiona bi konačno dobio toliko potrebne padavine, navodi Čubrilo i dodaje:

- Ne želim da budim lažne nade jer je sinoptika za taj period veoma komplikovana, ali osim operativnih i ansamable članovi trenutno daju snažnu podršku za dugo čekanu obilniju kišu nad većim delom regiona. Ona će, na žalost, svakako stići prekasno za gotovo sve poljoprivredne kulture ali bi označila postepenu prekretnicu u sinoptičkom trendu što bi nas uvelo u normalan padaviski režim narednog meseca.

Ostaje da se vidi do petka kako će se sinoptika posložiti ali jutarnji proračuni za veliki deo regiona na simulacijama ECMWF-a UKMO, ICON, MRF i još nekih drugih modela daju veliku nadu da su prave padavine pred nama.

- Time bi me na sreću priroda demantovala i prekratila muke nama i prirodi, jer do juče ovakvu količinu kiše koja bi se nad velikim delom regiona kretala oko 45mm taloga ili više nisam još nekoliko nedelja očekivao.

Za dan do dva će biti poznata krajnja procena, ali tih dana osim čestih padavina stoji signal i za jače osveženje koje bi često oborilo maksimume na vrednosti ispod +24 stepena Celzijusa, tvrdi Čubrilo.

Posle 25.8. stoji signal za manje otopljenje ali bez najave povratka letnjih vrućina. Sada ostaje nekih 48 sati neizvesnosti i čekanja da priroda odluči hoće li prekinuti najsnažniju sušu u poslednjih desetak godina (slično je bilo i 2012.) ili ćemo još morati da čekamo.

