ŠTA ČEKA ĐAKE 1. SEPTEMBRA? Ministarstvo i škole optimistični, epidemiolozi predlažu DRASTIČNU MERU

Ostalo je još samo dve nedelje do početka nove školske godine, a učenike i roditelje, kako osnovnih tako i sednjih škola, sve više zanima kako će izgledati nastava od 1. septembra, kao i da li će početi planiranog datuma ili će doći do pomeranja, s obzirom na složenu epidemiološku situaciju u zemlji.

Iako je nedavno održan sastanak Tima za škole na kom je bilo reči o ovom problemu, nije doneta nikakva zvanična odluka. Prema najnovijim informacijama Tim će se sastati u četvrtak 18. avgusta, a na sednici će se razmatrati higijenske mere i preporuke koje će biti upućene školama, a među kojima je i nošenje maski.

U Ministarstvu prosvete povodom navoda da bi polazak u školu mogao biti odgođen zbog epidemiološke situacije kažu da za sada nije planirano odlaganje početka školske godine.

Sudeći prema izjavama, konačnu odluku o radu obrazovnih ustanova ćemo dobiti par dana pre početka nove školske godine, dok je izvesno i to da se u ovom trenutku ne razmišlja ni o onlajn, ni o kombinovanom modelu nastave.

Odluka neposredno pred 1. septembar

Prema rečima pomoćnika ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milana Pašića, očekuje se da će deca sedeti u klupama na početku školske godine, a da li će to zaista biti tako, zavisi, ističe on, od sastanka sa Timom za školu koji će biti održan, neposredno pred prvi septembar.

- Mi smo već imali sastanak u prethodnom periodu i sagledali celokupnu situaciju. Došli smo do zaključka da u našim vrtićima koji trenutno rade, možemo reći u punom kapacitetu, nema nikakvih pandemija. U narednom periodu u planu je još jedan sastanak Tima, a možda i dva, u zavisnosti od celokupne situacije, na kojima će se sagledati situacija, te će se školama blagovremeno dostaviti dopis - kazao je Pašić.

Kada je o "Batutu" reč, oni će, navodi Pašić, dostaviti mere iz svoje nadležnosti, Ministarstvo prosvete iz svoje, te niko ne mora da brine, ističe on.

- Školska godina počinje 1. septembra, normalno kako sve ide. Detaljne informacije dobiće škole, a posle i roditelji preko odeljenskih starešina - kazao je Pašić.

Nova školska godina nedelju dana kasnije?

O tome kakav početak nove školske godine mogu da očekuju učenici srednjih i osnovnih škola, govorio je i član Kriznog štaba Srbije i epidemiolog doktor Branislav Tiodorović, te u svom najnovijem intervjuu za "Politiku" naglasio kako odluku o tome kako će škole funkcionisati moraju da donesu zajedno sa prosvetnim radnicima.

- Za desetak dana ćemo videti kakva je epidemijska situacija, pa dati predlog da se početak školske godine pomeri za 7 dana, jer i tih nedelju dana mnogo znači ako može da se izbegne udarni talas kovida - kazao je Tiodorović i dodao kako deca školskog uzrasta trenutno ne spadaju u kategoriju onih sa najvećim brojem zaražavanja od korone, te bi školska godina mogla da počne i 1. septembra, dok postoji i predlog da se, kako je kazao, odeljenja sa 30 učenika podele na dva dela.

"Pripremamo se kao da će sve biti regularno"

Kako teku pripreme za početak nove školske godine, te ima li ikakvih nagoveštaja da će doći do određenih izmena u radu obrazovnih ustanova od 1. septembra za medije je govorio direktor Osnovne škole "Kneginja Milica" na Novom Beogradu Darko Eger, te naglasio kako je realno da do određenih pomeranja ili mera prevencija u školama, a usled skoka broja novozaraženih, ipak dođe.

- Zvaničnih informacija i dalje nema. Mi kao i ostale škole, između ostalog, čekamo da uskoro dobijemo iste od Ministarstva prosvete. Ono što je sigurno jeste da će svi, i deca i roditelji, o izmenama, ukoliko ih bude bilo, biti blagovremeno obavešteni. Mi se pripremamo kao da će sve biti regularno - navodi direktor Eger.

Kako direktor Eger dalje ističe, zabrinutost roditelja, kao i uvek, postoji i sada, dok je primetno da se najviše javljaju roditelji prvaka.

- Stalno nas zovu roditelji učenika svih razreda, dok su roditelji prvaka najredovniji. To je donekle i razumljivo, jer im se potpuno menja život, pa ih zanima svaka sitnica. Mi im kažemo isto što i vama, a to je da trenutno nemamo informacije, i da tek treba da dobijemo uputstva. Kada će konačna odluka Ministarstva doći - to niko ne zna. Ipak, ukoliko se vodimo njihovom ranijom metodom, kada su o načinu rada škola tokom jeka pandemije informacije slali u četvrtak za iduću nedelju, možda će to i sada biti slučaj, a kako bi roditeljima ostao još jedan radni dan i ceo vikend da se pripreme - govori direktor Eger.

"Bilo bi licemerno uvoditi mere u školama"

I sam predsednik Foruma beogradskih gimnazija Aleksandar Markov ima optimističan stav, odnosno mišljenje da će škola krenuti regularno bez ikakvih pomeranja, odnosno, od 1. septembra.

- U ovom trenutku mi nemamo informacije i nemamo zvaničan stav. Najviše se i mi informišemo iz medija. Za razliku od epidemiologa Branislava Tiodorovića koji je o ovoj temi i najviše govorio i to pesimistično, mi imamo optimističan stav. Sasvim sam siguran da su sada uslovi dovoljno dobri da učenici krenu u novu školsku godinu kada je i planirano, jer ne vidim šta bi se dobilo odlaganjem od nedelju dana. Takođe, u školama je u toku i pripremna nastava za popravne ispite, i sva ta deca odlaze u školu bez ikakvih mera i prevencija - navodi predsednik Foruma Markov.

Markov dalje podseća kako smo prošle godine u ovo vreme imali ozbiljniju epidemiološku situaciju, pa su učenici ipak, navodi, započeli novu školsku godinu bez ikakvih izmena i u planirano vreme.

- Mislim da bi bilo licemerno uvoditi billo kakve mere deci u osnovnim i srednjim školama ukoliko uzmemo u obzir da one nigde više ne postoje, tako da sam i u tom slučaju siguran da istih neće biti - zaključio je Aleksandar Markov.

Jednonedeljni karantin i povoljnija epidemiološka situacija

Kada je o sadašnjim merama prevencije reč, izolacija za građane zaražene virusom korona po novoj uredbi traje sedam dana, dok po novim pravilima on više nije neophodan za ljude sa kojima smo bili u kontaktu ili za članove porodice, dok su maske obavezne samo u zdravstvenim ustanovama i u staračkim domovima.

Sudeći prema najnovijim podacima, izgleda da se i sama epidemija polako stišava, pa tako, iako smo poslednjih mesec dana beležili trocifrene brojke novoinficiranih, tačnije, čak oko 7.000, poslednjih par dana njihov broj opada, dok takav trend možemo da očekujemo i krajem avgusta, početkom septembra, što takođe može značiti samo jedno - normalan početak nove školske godine.