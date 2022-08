ZA VIKEND ZAHLAĐENJE: Stižu oluje s grmljavinom i gradom, evo kada nam se VRAĆA LETO!

Još u petak vrelo vreme u Srbiji, sa temperaturama i do 40 stepeni. Od vikenda jače zahlađenje sa obilnijim padavinama. Povratak leta od 25. avgusta Đorđe Đurić u najnovijoj vremenskoj prognozi za avgust.

"Srbija će u petak biti pod uticajem termičkog grebena na visini, pa se očekuje i tropski toplo, jer će sa jugozapada pristizati vrela vazdušna masa preko Mediterana, poreklom sa severa Afrike. Maksimalna temperatura biće danas od 34 do 38°C, u Beogradu do 37°C, a najvrelije biće u petak, jer će hladni front ispred sebe pogurati još topliju vazdušnu masu sa juga, pa će maksimalna temperatura biti od 36 do 40°C", stoji u vremenskoj prognozi.Kako kaže meteorolog, upravo će ovaj hladni front u sklopu ciklona koji će se premeštati preko našeg područja, doneti u petak posle podne i uveče promenu vremena. U petak posle podne i uveče u većem delu Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom.

Srbija će u subotu biti pod uticajem prostrane visinske doline sa severozapada, dok će ciklon u prizemlju nastaviti put dalje prema istoku. Tokom vikenda u Srbiji umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za obilnije pljuskove. Posle dužeg vremena obilniji pljuskovi očekuju se i na širem području Vojvodine, a ukoliko se ostvari da na širem području padne od 20 do 50 mm, lokalno i više, što bi moglo da prekine i koliko-toliko ublaži katastrofalnu sušu, predviđa Đurić.

"Maksimalna temperatura u subotu od 28°C na severozapadu i zapadu do 34°C na istoku i jugoistoku Srbije, a u nedelju od 22 do 27°C, u Beogradu do 23°C", piše meteorolog.

Dakle, obilnije padavine doneće Srbiji tokom vikenda od 20 do 60 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a na pojedinim lokacijama moglo bi u kratkom vremenskom intervalu da padne i više od 30 mm kiše.

Vreme do kraja meseca

Početkom i sredinom sledeće sedmice Srbija će pod uticajem visinskog ciklona, pa se uz promenljivo oblačno i svežije vreme očekuje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i obilnijim pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu oko 25°C, uz postepeni porast temperatura sredinom sedmice. Prema trenutnim prognozama, stabilizacija vremena i povratak letnjih temperatura očekuje se od 25. avgusta, tj. od sledećeg četvrtka, kada bismo uz sunčano vreme imali temperature preko 30°C, a ako se ostvare današnje prognoze, oko 28. avgusta temperature bi dostigle i 35°C.

Prosek maksimalnih temperatura za kraj avgusta je od 25 do 30°C, tako da nakon toga što četvrtak i petak budu za 7 do 10 stepeni topliji od proseka, od vikenda do sredine sledeće sedmice one biti oko, pa i malo ispod proseka za ovo doba godine, a očekivane padavine konačno bi u većem delu Srbije prekinule dugotrajnu sušu, kaže Đurić.