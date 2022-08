GORIVO NIKAD SKUPLJE, A POTROŠNJA SVE VEĆA! Sutra nove cene dizela i benzina na pumpama, EVO ŠTA NAS ČEKA!

Iako su u odnosu na februar benzin i dizel znatno poskupeli, potrošnja goriva u Srbiji je od početka godine povećana za 13 odsto u odnosu na prvu polovinu 2021, izjavio je Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije.

- U Srbiji je potrošnja goriva porasla za 13 odsto. To se delom može objasniti time što su nam se vratili potrošači koji su gorivo kupovali u BiH i Severnoj Makedoniji ili naši transporteri, koji su gorivo kupovali u Mađarskoj, a sada ga kupuju u Srbiji - rekao je on za Javni servis, ali napomenuo da potrošnja goriva raste i u regionu.

Pojeftinila nafta na berzama

Ministarstvo trgovine objaviće u petak do 15 sati nove maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina za narednih sedam dana, a do tada će se evrodizel prodavati za najviše 207 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 180 dinara za litar. Budući da je cena barela nafte tipa "brent", koju prate cene u Srbiji, na svetskim berzama pala sa 98 dolara od prošlog petka 12. avgusta na 95 dolara u četvrtak 18. avgusta, reklo bi se da ima osnova da gorivo danas blago pojeftini. Podsetimo, u trenutku kad su cene goriva u februaru prvi put "zamrznute", litar benzina je koštao 171, a dizela 179 dinara, dok je barel "brenta" na berzama koštao oko 95 dolara. To znači da je u odnosu na februar litar benzina u Srbiji sada skuplji za devet dinara, a evrodizela za čak 28 dinara.