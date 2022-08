ZA 7 DANA ZNAĆE SE SVE O MERAMA ŠTEDNJE U SRBIJI! Otkriveno da li će biti RESTRIKCIJA i šta nas čeka na zimu - OVO SU SVI DETALJI

Pored subvencija za energetsku efikasnost za građane, razgovara se s lokalnim samoupravama u vezi sa osvetljenjem, kao i o uštedama u privredi.

Okvirni plan preporuka za smanjenje potrošnje energije i mere štednje za građane i privredu biće donet u narednih sedam do 10 dana, najavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je, međutim, naglasila da građani ne treba da strahuju jer restrikcija struje neće biti!

- Ono što sigurno ne želimo, niti uključujemo u okvir mera štednje koji pravimo su restrikcije. Restrikcije sigurno ne planiramo - istakla je Mihajlovićeva.

Ona je precizirala da se o konkretnim merama za uštedu energije još razgovara, kako bi se ustanovilo šta bi bilo realno sprovesti.

- Verujem da ćemo u narednih sedam do 10 dana imati okvir mera. Pored subvencija koje se daju za zamenu prozora, vrata, kotlova, solarnih panela, videćemo i sa opštinama i gradovima u vezi sa uličnim osvetljenjem, sa svim, ali zaista okvir nije još uvek napravljen - navela je ministarka i pojasnila u kom smeru se razmišlja kad je ušteda energije u pitanju.

- Mere će više biti usmerene na to da podignemo svest kod građana i privrede da je normalno da ne rasipamo energiju. Država za to daje mnogo novca, do marta treba da obezbedimo i platimo preko tri milijarde evra za struju, gas, mazut... Dakle, u pitanju je zajednička briga i solidarnost - navela je Mihajlovićeva.

Na pitanje da li bi Srbija trebalo da uvede mere štednje energije poput Severne Makedonije, ministarka je istakla:

Svaka zemlja je specifična i tu nema baš mnogo prepisivanja. U svakom slučaju, sve što država može, ona radi i tako će nastaviti, ali red bi bio da i industrija i privreda, uključujući i sam EPS kroz svoja postrojenja, uštede energiju.

Podsetimo, rusko-ukrajinski rat izazvao je i energetsku krizu u svetu kakva nije zabeležena još od sedamdesetih godina prošlog veka, pa su mnoge zemlje EU i regiona već napravile planove štednje energenata za građane i privredu.

Suočena sa enormnim skokom cena energenata na svetskom tržištu, i Vlada Srbije ulaže napore da se stabilizuje proizvodnja električne energije u zemlji i da se obezbede dovoljne rezerve struje kako ne bi bilo restrikcija, poručila je ranije premijerka Ana Brnabić.

- Nadam se da Srbija neće biti u situaciji da sprovodi drastične mere štednje - rekla je premijerka.