POGLEDAJTE KAKO NEVREME JURCA KA SRBIJI: SMRAČILO SE U SEKUNDI! Nebo je već sivo, čeka nas 15 stepeni niža temperaura

Današnje maksimalne temperature bile su za 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Posle nekoliko vrelih dana, i današnjih 40 stepeni, svi jedva čekaju osveženje, na koje ne treba dugo da čekamo. Međutim, nadamo se i da neće u obimu kojem je pogodio komšijske zemlje.

Kako navodi Đorđe Đurić, meteorolog, osveženje i grmljavinske oluje već su zahvatile zapad i jugozapad Srbije. U toku večeri ciklon i hladni front donose osveženje sa grmljavinskim olujama i pljuskovima širom Srbije. Kretanje vazdušnih masa pogledajte klikom OVDE.

Za vikend i sledeće sedmice obilniji pljuskovi i za 15 stepeni hladnije. Kada se očekuje povratak leta i šta se očekuje do kraja avgusta?

Srbija je danas bila pod uticajem termičkog grebena na visini, koji je uslovljavao snažno južno i jugozapadno strujanje na visini i priliv vrele vazdušne mase sa juga preko Mediterana, poreklom sa savera Afrike. Osim vrele vazdušne mase, stigle su i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa je i atmosfera zamućena. Današnji dan u Srbiji protekao je u znaku sunčanog i vrelog vremena, a maksimalna temperatura u toku poslepodneva dostigla je čak 40°C, a u Beogradu je bilo 39°C. Najtoplije je bilo u Vojvoini, Beogradu, na severoistoku Srbije i u Kolubarskom okrugu. Vrelo je bilo i na planinama, u Sjenici i na Zlatiboru 33°C, na Kopaoniku 25°C.

Današnje maksimalne temperature bile su za 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine. Iza nas je i tropska noć na severu Srbije, a u Beogradu se minimalna temperatura nije spuštala ispod 25°C.

Avion promenio rutu

U međuvremenu, prema podacima portala Flightradar, vidi se i da su pojedini avioni morali da menjaju rutu od Beograda ka krajnjim destanicijama upravo zbog nevremena.

Konkretno, avon za Tivat leti potpuno drugom rutom. A kako se trenutno kreće, pogledajte na linku OVDE.

Ciklon iz Đenovskog zaliva doneo oluju Italiji, Austriji...



I dok je nad Srbijom bilo vedro i vrelo, snažan ciklon iz Đenovskog zaliva doneo je snažne grmljavinske oluje Italiji, Francuskoj, Austriji, Sloveniji, Češkoj i Sloveniji, a poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima i deca. Zabeleženi su orkanski vetrovi od preko 140 km/h, grad i obilne padavine, ali i velika materijalna šteta. Upravo, napomenutni termički greben, nije dozvoljavao da ovi sistemi prodru na Balkan i do Srbije, već su po njegovom obodnom zapadnom delu se kretali dalje prema severu.

Ovog poslepodneva došlo je do naglog pada geoptencijala nad našim područjem i sve više jača ciklon iz Đenovskog zaliva, uz približavanje hladnog fronta. Ovaj hladni front dodatno je ispred sebe uslovio prodor vrele vazdzušne mase, koja se sredinom dana svojim jezgrom premeštala od Bačke i Kolubarskog okruga preko Beograda da Banatu i severoistočnoj Srbiji.

Od severozapada Bačke, Podrinja do Šumadije i Beograda

Nakon dostignute maksimalne temperature, na severozapadu i zapadu Bačke i u Podrinju je počeo da duva pojačan severozapadni vetar, uz pad temperature na 31-32°C, dok su nad jugozapadnom i zapadnom Srbijom formirale snažne grmljavinske predfrontalne nestabilnosti sa obilnim pljuskovima i lokalnom pojavom grada, a ovaj sistem do kraja dana premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji prema centralnoj Srbiji, Šumadiji, Beogradu i Vojvodini.U toku večeri i noći ciklon i hladni front doneće celoj Srbiji kišu i pljuskove sa grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni. Temperatura će biti u osetnijem padu, a biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Srbija će tokom vikenda i početkom i sredinom sledeće sedmice biti pod uticajem ciklona sa veoma čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i obilnim pljuskovima. Sa severozapada i iz oblasti Alpa očekuje se prodor i osetno svežije vazdušne mase, pa će u narednom periodu temperature biti niže i za 10 do 15 stepeni u odnosu na današnje. Maksimalna temperatura u subotu od 25°C na zapadu do 35°C na istoku Srbije, u Beogradu do 27°C.

U narednih 5 dana od 20 do 80 mm kiše po kvadratnom metru

Od nedelje do sredine sledeće sedmice maksimalna temperatura u Srbiji biće uglavnom od 22 do 28°C, u Beogradu oko 25°C, što su vrednosti malo ispod prosečnih vrednosti (prosek maksimalne temperature za treću dekadu avgusta je od 25 do 30°C). Inače, u narednih 5 dana na području Srbije očekuje se da padne od 20 do 80 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a ponegde se u narednom periodu očekuje da padne više kiše nego što u proseku padne za ceo avgust. Na pojedinim lokacijama pri grmljavinskim olujama u kratkom vremenskom intervalu moglo bi da padne i preko 40 mm kiše, što bi dovelo do lokalnih poplava usled nemogućnosti da odvodni i kanalaizacioni sistemi prihvate ogromnu količinu vode.

Veliku opasnost predstavlja i veoma suvo zemljište nakon dugotrajne suše, koje takođe ne može da prihvati velike količine kiše u kratkom intervalu. Kada su reke u pitanju, one imaju ekstremno nizak vodostaj, tako da će kiše i više nego dobro doći, ali svakako oprezan treba biti kada su manji tokovi u pitanju, a koji mogu brzo da nabujaju.

Kada nas čeka povratak sunčanog vremena?

Prema trenutnim prognozama, stabilizacija vremena i povratak sunčanog i letnjeg vremena očekuje se nakon 25. avgusta, uz maksimalne temperature od 30 do 35°C, da bi pred sam kraj avgusta došlo do osveženja sa padavinama. Glavni i najtopliji deo leta od večeras će biti već iza nas.

Inače, nakon veoma visokih temperatura i sunčanog vremena, ciklon će narednih dana doneti pljuskove sa grmljavinom i svežije vreme i oblasti Jadrana, pa će ćestih padavina i grmljavinskih oluja biti i na hrvatskom, crnogorskom i albanskom primorju, uz temperature vazduha od 30 do 32°C, a temperatura mora biće od 25 do 27°C.