SKUP KAO ĐAVO! U Srbiji vlada pomama za OVIM PROIZVODOM, ali njegova upotreba nije isplativa - skuplje od struje čak 39 puta

Za samo sat vremena rada agregata potrebno je minimum 1,5 litara benzina ili dizela.

Ne kupujte agregate, jer je struja iz njih zbog cene benzina i dizela skuplja čak 39 puta od prosečne cene električne energije, upozoravaju stručnjaci! Uz to, mogu biti i bučni, da dime, a postoji velika opasnost i od požara...

Prodaja agregata za struju u Srbiji ovog leta povećana je za čak 200 odsto zbog straha pojedinaca od nestašice struje na zimu, što je pravi apsurd!

Nije isplativo

I pored uveravanja državnih organa da neće biti restrikcija, ima građana koji u redovima čekaju da kupe agregat, a u pojedinim radnjama prave se i liste čekanja.

- Ako se agregat koristi osam sati dnevno, za to je potrebno 12 litara goriva, što je oko 2.500 dinara, pa bi njegovo korišćenje za tako kratko vreme 'pojelo' već pola prosečnog mesečnog računa za struju! Ako bi se koristio ceo dan, to bi na mesečnom nivou bilo skoro 39 puta skuplje od prosečnog računa za struju od 5.000 dinara. Pa vi onda vidite koliko je to preskupo. Zato se grejanje i kuvanje na struju preko agregata nikako ne isplate - kaže serviser Milan Nikolić.

On dodaje da, u zavisnosti od proizvođača i snage, agregati koštaju od stotinak do nekoliko desetina hiljada evra.

- Najviše se traže agregati snage od kilovat-dva za obična domaćinstva da bi imali za sijalice, televizor, računar, frižider, eventualno grejanje. Postoje kineski agregati, kojih ima dosta na tržištu, njihove cene idu od 150 evra pa nagore. Ali i s tim treba biti obazriv. I prateća oprema podiže troškove možda i duplo, zato se nikako ne isplati kupovina ovakvih uređaja - kaže sagovornik.

Nikolić napominje da agregat nikako ne treba da se koristi u gradskim sredinama.

Bučan i prljav

- Pre svega, mnogo je bučan, pa vas komšije mogu prijaviti za buku, naročito noću. Osim toga, agregat se greje, dimi, donosi stalnu opasnost od požara. To je prljava mašina, smrdi od benzina ili nafte... Posle nekog vremena korišćenja shvatićete da mu je potrebno mnogo održavanja. Na tridesetak sati rada treba menjati ulje, čistiti i menjati filtere... Najzad, treba ga na svakih nekoliko meseci pregledati i probno pokrenuti... Za sve to treba i para i vremena - kaže sagovornik.

Ipak, Nikolić dodaje da kada dođe do nestanka struje, kao zamena, pre svega, manjim potrošačima mogu da posluže i akumulatori. Troškovi su niži jer se akumulator napuni strujom, ali oni mogu da obezbede manje energije, za nekoliko sati.