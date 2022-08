NA CETINJU NAKON MASAKRA STRAHUJU OD KRVNE OSVETE! Detektiv Zdravković za Pink: Crnogorci su ovaj ružni običaj preuzeli od Albanaca!

Nakon stravičnog masakra na Cetinju koji je izvršio Vuk Borilović u kom je stradalo jedanaestoro ljudi, među kojima i sam napadač, počelo je da se govori o mogućoj krvnoj osveti. Sahrana Borilovića obavljena je u strogoj tajnosti, a njegova porodica, žena i deca su sklonjeni na sigurno.

Privatni detektiv Braca Zdravković istkao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je krvna osveta deo tradicije određenih naroda.

- Crnogorci su taj ružni običaj krvne osvete preuzeli nažalost od Albanaca jer je bilo dosta mešanja u trgovačkim i raznoraznim delovanjima u srednjem veku. Krvna osveta je toliko bila zastupljena u Albaniji da je recimo Skenderbeg sazvao veliki savez plemena koji je predvodi Leka Dukaćini u 16. veku da bi se napravila definicija krvne osvete- kako može da se radi, ko sme da je izvrši i pod kojim okolnostima. I tako je nastao taj zakon Leke Dukađinija gde recimo Albanci na Kosovu, njih sam zaboravio da spomenem. Prošle godine je 40 ljudi ubijeno na teritoriji Kosova u krvnoj osveti. Tamo gde nema zakona, tamo ima krvne osvete. Nažalost, u nekim državama i narodima to je postalo deo tradicije, posebno kod Sicilijanaca i Crnogoraca. Kod Crnogoraca je to pitanje časti - rekao je Zdravković.

Detektiv Zdravković rekao je da gde nema pravne države i zakona ima krvne osvete.

- Tako je ona i nastala. Što se tiče Evrope, centar krvnih osveta je Albanija, zatim Sicilija, onda ide Korzika, Sardinija i ostrvo Krit u Grčkoj. To su tradicionalne zone gde krvna osveta još uvek postoji i to u velikom broju. U svetu je to Mala Azija, među Kurdima u Turskoj, severni deo Irana, gde žive takođe Kurdi, zatim Avganistan gde žive Paštruni, to je pleme koje živi u oblasti Tora Bore, oblasti koja se graniči sa Pakistanom i Severna Indija. Međutim, da ne bude zabune da ovo ima veze sa islamom, to nije tačno. Čak i u Albaniji, 80 posto krvnih osveta nije među muslimanskim stanovništvom, nego među katoličkim - rekao je Zdravković i dodao:

- Katolička crkva direktno po naredvi pape iz Rima, ima veliki uticaj da spreči krvnu osvetu u Albaniji. Trenutno, recimo od smrti, Envera Hodže pa do sada, izvršeno je oko 1500 ubistava u krvnoj osveti i to uglavnom u severnom delu Albanije.

Advokat Aleksandar Milićević istakao je da je ovo važna društvena tema koja je bila zapostavljena.

- Kada se desi neka tragedija svi počnu da pričaju o tome. Ovde je važno napomenuti da postoji više različitih predela gde je krvna osveta prisutna, osim Kosmeta, Albanije, Crne Gore i Hercegovine, Sardinije, Napulja, Krita, Korzike, imate sve to isto i u Africi, čak i u Kini, čak i Čečeniji. Zapadne zemlje govore da je to odlika nerazvijenih zemalja, ja smatram da su to konzervativne zemlje u kojima su zakoni kasno doneti. 2013. godine novinari Večernjih novosti su došli do određenih saznanja da u Albaniji postoje deca koja stoje u kućama, nigde ne odlaze, ni u škole, ne izlaze uopšte iz svojih kuća. Za nas je to bilo jako čudno, niko nije mogao da poveruje da je to istina. Govorili su o 100-inak dece. Vaš gost je rekao da toliko dece danas ima u Albaniji koje ne idu u školu jer se plaše krvne osvete - rekao je advokat.

Autor: J.Đ.