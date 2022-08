MUSLIMANI SAHRANILI KOMŠIJU SRBINA PO PRAVOSLAVNIM OBIČAJIMA: Nije imao nigde nikoga, a OVO dobro delo je uradio za njih!

Ovakvih primera ima mnogo, naročito u manjim sredinama, gde komšije jedni drugima ne prebrojavaju verska i nacionalna krvna zrnca, nego gledaju ko je kakav čovek, kažu stručnjaci

Dok poslednjih meseci svet potresaju geopolitički sukobi, a u našem regionu rastu političke tenzije, u medijima se skromno, ali sve češće javlja i glas običnog naroda, koji podseća na primere ljudskosti i solidarnosti između pripadnika različitih vera i nacija.

Poslednje u nizu je podsećanje bosanskih medija na neobičan a human postupak muslimana, koji su po svim pravoslavnom običajima sahranili svog komšiju Srbina, dok verski analitičar Draško Đenović ističe da nisu retke ni situacije da Srbi pravoslavci učestvuju u izgradnji džamija.

- Toga je bilo oduvek, a postoji i dan-danas. Takve primere imamo u Vojvodini i u drugim mestima. To je znak ljudskosti. Toga najviše ima u manjim sredinama, tamo ljudi nisu otuđeni, kod njih nema mesta politici. U našem narodu se kaže: "Nije važno ko ti je brat, nego ko ti je komšija". Oni su uvek tu da pomažu, pa ima primera i da sahranjuju svoje komšije ukoliko je neko živeo sam, bez igde ikoga - rekao je Đenović.

Ovakvu vrstu solidarnosti, uprkos verskim ili nacionalnim razlikama, on objašnjava time što se ljudi u manjim sredinama čvrsto drže jedni drugih i oslanjaju se jedni na druge.

- To su osobe sa kojima oni piju kafu, jedni drugima čestitaju Bajrame, Božiće i nikako nisu ostrašćeni zbog toga ko je kakve vere ili nacionalnosti, jer znaju da to nikome ništa nije dobro donelo. To što smo različite vere, nije bitno, mi smo komšije i ne prebrojavamo jedni drugima verska i nacionalna krvna zrnca, nego gledamo ko je kakav čovek - zaključio je Đenović.

U prilog tome ide i priča, koju je sada ponovo aktuelizovao bosanski portal Čizmica TV, o muslimanima iz bosanskog sela Raštelica u opštini Hadžići, koji su sahranili Srbina Milana Lalušića (69) po pravoslavnim običajima. Kako podsećaju, Lalušić je živeo sam u tom selu, ali je bio vrlo rado viđen komšija i čak je učestvovao i u prilozima za izgradnju lokalne džamije.

U znak zahvalnosti, komšije muslimani su ga, kada je umro 2015, sahranili po pravoslavnim običajima. Prema navodima portala, u organizaciji sahrane učestvovali su i lokalni imam Muamer ef. Mrkonja i predsednik mesne zajednice Hazret Subašić.

- Na ispraćaju je bio prisutan veliki broj džematlija, koji su iskopali grob, obezbedili prevoz preminulog, te dali sve počasti koje naš komšija, dobri čovek, i zaslužuje - rekao je tada za bosanski list Preporod mesni imam Muamer efendija.

Imam Muamer efendija je posle sahrane ugostio pravoslavne sveštenike koji su održali opelo i pohvalili ovaj čin komšija.

