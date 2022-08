UJEDINIMO SE PONOVO! Tamara sa petoro dece živi na selu u prababinoj kući u teškim uslovima, malo im fali da njena deca bezbrižno uživaju u svom domu!

Tamara Petrović sanjala je o tome da bude novinar, ali je onda rodila prvo dete i posvetila se porodici. Danas ima petoro dece i odlučila je da život u gradu zameni za život na selu. Preselila se sa porodicom u Crnu Travu, u staru kuću svoje prabake jer je samo tamo mogla deci da pruži krov nad glavom. Kako kaže, oduvek je i sanjala da joj deca rastu u prirodi, okružena zelenilom i životinjama.

I takav život im je pružila. Deca svakodnevno beru borovnice, šumske jagode, igraju se sa kozicama, kravom, konjem, macama i kucama. Uživaju u prirodi, međutim kada treba da uđu u kuću sačeka ih gorka istina - život u veoma teškim uslovima.

U njihovoj kući nema kupatila, deca se kupaju u koritu, a u WC moraju da idu stotinjak metara od kuće - u poljski WC. Pre dva meseca od dobrih ljudi dobili su nove prozore, koje će uskoro ugraditi i uspeli su da sakupe novac da izgrade kupatilo. Međutim, ostatak kuće je u katastrofalnom stanju, a Tamara je o tome dugo ćutala iako ima jak uticaj na društvenim mrežama gde njen profil prati više od 35.000 ljudi.

Ja sam odlučila da na Instagramu podelim lepšu stranu života na selu. Mi zaista uživamo u prirodi i u svemu što nam život u Crnoj Travi pruža. Deca se hrane zdravo, udišu čist vazduh, odrastaju sa životinjama, lepo im je! Ja nikada ne bih tražila novac ni pomoć, da jedna devojka nije iz mojih objava shvatila da nemamo kupatilo i pre dva meseca je pokrenula akciju. Na sreću brzo smo skupili taj novac, međutim moj otac je jedini majstor, pa sve ide veoma sporo, ali sam sigurna da će do zime kupatilo biti gotovo - kaže Tamara za Informer.

Da njena kuća nije kuća iz bajke, javnost je saznala tek sada.

- Došla nam je u posetu devojka koji je prošli put pokrenula akciju i videla je da mi nemamo normalnu kuhinju, frižider, šporet, mašinu. Videla je moju decu koja trče po betonu koji nam je u kući, da su zidovi u katastrofalnom stanju i bila je šokirana. Pitala me je zbog čega krijem sve to. Mene je bilo sramota da o ovoj temi pričam, nadala sa se da ćemo suprug i ja sami uspeti deci da stvorimo sve što im je potrebno, ali me je ona ohrabrila da potražim pomoć. Nadam se da ćemo uspeti.

Kako Tamara navodi, ljudi koji su joj do sada pomogli navrate u njenu kuću kada dođu na Vlasinsko jezero i svakog rado ugosti.

Ko god je donirao i sto dinara, nama je puno pomogao. Dođu ljudi, uživaju u našem dvorištu, u igranju sa decom i životinjama, ali se šokiraju kada uđu u kuću. Nadam se da će se to promeniti, da ćemo uspeti da sredimo kuću, napravimo malu farmu i da ćemo moći da ugostimo sve dobre ljude koji su nam pomogli, ali i one koji žele da vide kako izgleda život na selu - rekla je Tamara.

Iako ima onih koji je osuđuju što je rodila petoro dece, Tamara poručuje:

- Moja deca nemaju mnogo, ali su srećna, zdrava i ispunjena deca. Ja mislim da samo na selu mogu da napravim nešto, da zaradim kako bih sutra mogla da ih iškolujem i pošaljem na fakultet. Sreća je u porodici, a ne u milionima!

Ukoliko želite da pomognete Tamari, pišite je joj na njen Instagram profil Tamama.