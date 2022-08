U ponedeljak promenljivo oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala.

Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 22°C do 27°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Večernja temperatura od 17°C do 20°C.

U ponedeljak nas u Beogradu očekuje promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 18°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče kiša i pljuskovi. Večernja temperatura oko 20°C.