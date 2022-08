VREME ĆE JOŠ MALO BITI PROMENLJIVO, A ONDA PONOVO PAKAO! Evo kada nas očekuje novi talas VELIKE VRUĆINE

Osveženje je došlo u Srbiju! Posle paklenih vrućina, stigla nam je kiša, a sa njom i zahlađenje. Ali, visoke temperature će nam se uskoro vratiti.

Ovo je detaljna vremenska prognoza za naredni period...

Naša zemlja se nalazi pod uticajem visinskog ciklona čiji se centar ovog prepodneva nalazi nad Vojvodinom i centralnom Srbijom, a položaj ciklona je takav da se oblačnost i padavine nad južnim i jugoistočnim predelima Srbije premeštaju sa jugozapada, nad istočnom Srbijom sa istoka, nad severoistočnom i severnom Srbijom sa severoistoka, a nad zapadnom Srbijom sa severozapada i zapada.

Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da ovaj ciklon uslovljava kružno kretanje nad Srbijom i ti u suprotnom smeru kazaljlke na satu u odnosu na centar niskog pritiska.

- U ovom ciklonu kruži veoma vlažna i nestabilna vazdušna masa, pa širom Srbije ovog vikenda ima kiše i obilnih pljuskova sa grmljavinom. Najobilnijih padavima ima na severu Srbije, a samo u Novom Sadu je tokom noći i jutra iza nas palo oko 70 mm kiše po kvadratnom metru, što je više kiše nego u proseku za ceo avgust – kaže Đorđe Đurić za Blic.

I do kraja dana će biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i obilnim pljuskovima. Očekuju se i obilnije padavine, pri čemu bi za 12 sati moglo da padne i preko 40 litara kiše po kvadratnom metru.

Đurić kaže da je u prethodnom periodu nad našim područjem preovladavalo snažno južno visinsko strujanje, i iz Sahare su do našeg područja stigle i čestice peska iz Sahare, pa kiša koja pada ovog vikenda sadrži te čestice, što najviše može biti vidljivo na vozilima i prozorima. "Prljava", "obojena", "žuta", ili "crvena" kiša, prirodna je pojava, a njena boja zavisiće od čestica i boje peska u Sahari.

U toku današnjeg dana centar ciklona počeće da se premešta prema jugu, tako da će osim u prizemlju, nad Srbijom i na visini uspostaviti severno strujanje, što će pročisiti atmosferu od peska i zagađenosti, ali i doneti još svežiju vazdušnu masu sa severa.

- Od ponedeljka do četvrtka se očekuje promenljivo oblačno, uz sunčane periode, ali i uz povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje. Noći će biti ugodne, ali zbog oblačnosti neće biti hladne, zbog smanjenog izračivanja, pa će se minimalne temperature u većini predela kretati od 16 do 20°C - kaže Đurić i dodaje da će zbog svežije vazdušne mase, tokom dana biti umereno toplo, uz maksimalne temperature od 22 do 28°C, ali će svakim danom biti sve toplije u odnosu na prethodni.

Stabilizaciju vremena očekuje od četvrtka, ali i tada neće biti još uvek potpuna, pa se ponegde i dalje očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

- U većini predela biće pretežno sunčano, uz maksimnalne temperature oko 30°C. Narednog vikenda biće sunčano i veoma toplo, uz maksimalne temperature od 30 do 35°C, a toplo i sunčano vreme prema trenutnim prognozama potrajalo bi i do kraja avgusta, uz maksimalne temperature oko i iznad 30°C – kaže meteorolog.

Nakon 25. avgusta sledi porast temperatura i one bi već narednog vikenda bile za 5 do 7 stepeni više od proseka, i natprosečno toplo bilo bi do kraja meseca.

Nakon dugotrajne suše, veći deo Srbije dobio je obilne količine padavina, a kako se one povremeno očekuju i narednih dana, ukupno bi palo od 20 do 80 litara kiše, lokalno i preko 100 litara.

Obilne padavine došle su, nažalost, veoma kasno za poljoprivredne i ratarske kulture, koje već trpe katastrofalne posledice, naročito kukuruz. Inače, ovog leta iako je u mnogim predelima vladao deficit padavina i jaka suša, bilo je i delova Srbije gde je u jednom danu palo kiše koliko u proseku za mesec ili dva, što je čak dovodilo i do lokalnih poplava.

Tada su padavine bile veoma neravnomerno raspoređene, pa je tako bilo delova Srbije gde je bilo tek par kapi kiše, a najkritičnija situacija bila je u Vojvodini, naročito u centrealnim predelima Vojvodine i u Banatu.

- Čak i ovaj kišni talas trenutno i dalje zaobilazi da izluči obilne padavine Banatu, naričito južnom i istočnom delu, dok su Srem, Bačka i Mačva već tokom ovog vikenda dobili 40 do 80 mm, lokalno i više. Ovogodišnja suša dovela je do toga da nivo rečnog vodostaja bude veoma niska, a na Savi i Dunavi ugrožen je plovni saobraćaj, dok velike posledice trpi i živi svet u rekama – ističe Đurić i napominje da iako su Srbiju zahvatile obilne padavine, one su trenutno kao kap u moru i neće značajno uticati na porast vodostoja na većim rekama, tako da se bitnije poboljšanje ne očekuje minimum do jeseni, jer kiše treba da zahvate mnogo veći prostor Evrope.

- Veoma je bitno da padavine ne budu obilne i da budu ravnomereno raspoređene, jer suvo zemljište ne može da prihvati obiline količine atmosferske vode u kratkom periodu, što može dovesti do poplava na tom zemljištu – zaključuje.

