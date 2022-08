KVADRATI U INOSTRANSTVU JEFTINIJI, ALI JEDNA STAVKA PAPRENO KOŠTA: Pre nego što kupite stan OVO morate da proverite

Dok srpski državljani masovno kupuju nekretnine u Grčkoj, Turskoj, Italiji, na Kipru, agenti upozoravaju da su prateći troškovi, poput komunalija, bankarskih usluga i drugih nameta, tamo znatno skuplji

Srpski državljani masovno kupuju nekretnine u inostranstvu, a najveća navala je za stanovima u Grčkoj, Turskoj, Italiji, na Kipru, u Francuskoj... Agenti za nekretnine upozoravaju da kupci koji se odluče za kupovinu stana van granica naše zemlje treba da budu oprezni jer iako su cene kvadrata jeftinije u odnosu na Beograd, prateći troškovi, poput poreza, bankarskih usluga i skrivenih nameta, daleko su veći.

Naime, poslednjih meseci vlada prava pomama za kupovinom stanova na Halkidikiju, gde su Srbi pazarili čak 15.000 nekretnina. Za Grčkom ne zaostaje ni Alanja, gde se stan za četvoročlanu porodicu blizu plaže može kupiti po ceni od 60.000 do 70.000 evra.

Uzevši u obzir trenutnu navalu na stanove, agent za nekretnine Milić Đoković rekao je nedavno za Kurir da kupovina nekretnine u inostranstvu sa sobom vuče dodatne troškove.

- Ukoliko ne boravite često tamo, potrebno je obezbediti infrastrukturu, angažovati agenciju koja će kontrolisati taj stan, jer su pravila za izdavanje kod njih dosta rigoroznija nego kod nas. Zato nije problem kupiti stan u Grčkoj ili u bilo kom gradu na svetu, problem su prateći troškovi, bankarske usluge i skriveni porezi, a sve to treba proveriti pre same kupovine. Iako su kvadrati tamo jeftiniji nego kod nas, prateći troškovi su dosta skuplji - kaže Đoković i dodaje:

- Porez zavisi od toga gde se nalazi nekretnina, na kom je spratu i dosta drugih parametara. Zbog toga savetujem svakome ko može i ko ima u planu kupovinu u nekoj od zemalja da prati lokalnu poresku politiku, jer tamo gde ne živite plaćate 100 odsto poreza, dok tamo gde boravite plaćate 50 odsto, a postoji razlika i u plaćanju struje i ostalih troškova.

I agent za nekretnine Kaća Lazarević ističe da ljudi koji kupuju stanove u inostranstvu moraju da budu oprezni, da vode računa prilikom transfera novca i obavezno obezbede agenciju koja će da kontroliše sam tok prodaje.

- Za kupce je važno da isprate sam postupak uknjižbe, koji nije problem kada je reč o evropskim zemljama, ali zbog različitih zakona može da bude problematičan u drugim državama. Procedure pri kupovini nekretnina u inostranstvu su vrlo stroge zbog Zakona o sprečavanju pranja novca, koji važi u celom svetu.

Troškovi za kupca nekretnine u Grčkoj:

Taksa za prenos nepokretnosti u Grčkoj je tri odsto (na katastarsku vrednost nekretnine)

Troškovi notara su oko tri odsto

Taksa za upis u katastar je 0,4 odsto ugovorne cene

Usluge advokata koštaju oko 500 evra za vrednost nekretnina do 50.000 evra, a za skuplje jedan odsto od vrednosti

Usluge agencije koju angažujete da vam pronađe stan iznose od dva do tri odsto od cene nepokretnosti



Godišnji porez na nekretninu u Grčkoj iznosi oko tri evra po kvadratu

- Ljudi koji imaju višak kapitala ulažu u nekretnine, gledajući da to nigde ne bude zvanično. S druge strane, sportisti, estradni umetnici i poslovni ljudi nemaju problem da kupe nekretnine. Često to čine na svoje ime ili na ime firme. Uglavnom, svi oni imaju i pasoše EU, pa to ide lakše - navodi Lazarevićeva i dodaje:

Albanija sve traženija Agent za nekretnine Kaća Lazarević navodi i da se sada masovno javljaju ljudi koji hoće da pazare nekretnine u Albaniji. - Agencije sarađuju, cene su povoljne i ljudi se sve više okreću ovoj zemlji zbog mora i blizine. Oni koji su pre pandemije kupili nekretnine u Grčkoj u vreme korone nisu mogli da odu do Grčke ni da vide stan, dok su sve dažbine morali da plate. Tako da postoje razni rizici - ističe ona.

- Iako se sada sve više reklamira prodaja stanova u Turskoj, ceo postupak nije jednostavan jer njihovi zakoni, porezi i takse nisu isti, dok su kazne za nepoštovanje državnih institucija ogromne. Da bi kupac kupio stan u Turskoj koji je za njega povoljan, prvo mora da prebaci novac u tursku banku, to je procedura koja zahteva da se tamo već ima ugovor i da se već ovde zna koliko će banka naplatiti transfer novca.