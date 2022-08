OVAJ DEO SRBIJE MOŽDA 'ZAOBIĐU' PLJUSKOVI! Vreme i danas NESTABILNO i SVEŽIJE!

Promenljivo oblačno i sveže za ovo doba godine.

Danas nas u Srbiji očekuje i dalje nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Samo na severu Srbije možeostati suvo tokom većeg dela dana. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

U Beogradu će ovog utorka biti promenljivo oblačno sa mogućom povremenom kišom i kratkotrajnimlokalnim pljuskovima uz vrlo malo sunčanih intervala. Veći deo dana može ostati suvo. Vetarslab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 17°C, amaksimalna oko 23°C. Uveče pretežno suvo. Temperatura u 22h 20°C.