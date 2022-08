STIŽU NOVE PADAVINE, UPALJEN METEO ALARM! Da li se uskoro VRAĆA LETO?

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 19, najviša od 23 do 27 stepeni, a duvaće slab severni vetar.



U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno oblačno i sveže, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša oko 24, a duvaće slab severni vetar.

Meteorološke prilike neće pogodovati većini osetljivih i osobama sa hroničnim oboljenjima. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanima bolesnicima. Očekivane meteoropatske reakcije su neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti. Preporučuje se pažnja u saobraćaju.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije na snazi je žuti meteo alarm zbog pljuskova i grmljavine, a to znači da vreme potencijalno može biti opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U sredu promenljivo oblačno i malo toplije nego u utorak ali i dalje nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima uglavnom u centralnim i južnim krajevima uz malo sunčanih intervala. Na severu pretežno suvo uz više sunčanih časova i znatno manju šansu za pojavu kiše ili lokalnih pljuskova. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 19°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 18°C do 21°C.

U četvrtak i petak sve toplije i uz razvoj slabe do umerene oblačnosti i sunčane periode tokom dana sa manjom šansom za kišu i pljuskove. U petak u centralnim i jugozapadnim predelima popodne i predveče su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend u svim predelima sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C.