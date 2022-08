Na današnoj konferenciji za novinare u Jagodini, koja je organizovana povodom odlaska 500–člane delegacije iz Srbije u Paraliju u Grčku, predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma govorio je i o najnovijim dešavanjima vezanim za Kosovo i Metohiju.

- Svakodnevno živimo sa problemom Kosova i Metohije i imajući u vidu najnovije pritiske na predsednika Srbije dajemo punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u njegovoj borbi da sačuva mir i stabilnost na Balkanu. Punu podršku dajemo i Srbima sa Kosova i Metohije i Srpskoj listi i njihovoj odluci da napuste privremene prištinske institucije ukoliko se nastavi progon Srba na Kosovu i Metohiji. A ukoliko se to desi, međunarodna zajednica mora da zna da onda više ne važi Briselski sporazum. Nadam se da neće doći do onoga što Kurti sprema za 1. septembar ove godine, a svi oni koji se zalažu za pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine, treba pre toga da ispune Rezoluciju 1244, Kumanovski sporazum i Briselski sporazum, jer su to pravno obavezujući sporazumi, koje samo Srbija ispunjava. Nadam se da će 1. septembra biti sve u redu i da će da se nastavi dijalog - rekao je Marković.

29. AVGUSTA U PARALIJI ĆE BITI OTVORENA ULICA DRAGANA MARKOVIĆA PALME

Marković je rekao da će u Paraliji od 26. do 31. avgusta boraviti 500-člana delegacija iz Jagodine.

- Ovo je 16. godina kako u organizaciji Skupštine grada Jagodina, a o trošku donatora vodimo delegacije iz Srbije. Do sada je sa nama u neke strane države putovalo preko 30 gradonačelnika i predsednika opština iz Srbije, kao i privrednici iz cele Srbije i rezultat tih poseta bio je dovođenje investitora, otvaranje novih radnih mesta u Srbiji i uspostavljanje ekonomskih kontakata naših privrednika sa inostranim oko izvoza i uvoza - rekao je marković i dodao:

- U ovoj delegaciji su i zdravstveni radnici, njih 30–ak iz zdravstvenih ustanova iz Beograda i drugih delova Srbije, jer su donatori takođe i iz Beograda. Sa nama su u delegaciji, kao i mnogo puta do sada i sveštenici Srpske pravoslavne crkve, koji će razgovarati sa sveštenicima Grčke pravoslavne crkve, a to je važno jer u Grčkoj, njihova vlada ne donosi važne odluke bez konsultacija sa Grčkom pravoslavnom crkvom. U delegaciji su i planinari koji će se penjati na Olimp i postaviti zastave Srbije i Jagodine, privrednici, poljoprivrednici, vaspitači, pčelari, članovi seoskih i gradskih mesnih zajednica sa teritorije grada Jagodine, prosvetni radnici, radnici Javnog komunalnog preduzeća “Standard” iz Jagodine i novinari - rekao je Marković.

Marković je saopštio da će, shodno odluci Skupštine grada Katerini 29. avgusta u Paraliji, koja pripada gradu Katerini, biti otvorena ulica koja će nositi ime Dragana Markovića Palme, zbog, kako stoji u odluci grčkih odbornika, njegove velike zasluge za širenje prijateljske, privredne, turističke i uopšte društvene saradnje između ovog kraja Grčke i Srbije.

Današnjoj konferenciji za novinare prisustvovali su i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljeivić, kao i šest članova delegacije iz raznih sfera.