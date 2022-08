DO SVE UČESTALIJIH SAOBRAĆAJNIH NESREĆA DOLAZI ZBOG MIKROSNA? Sekunde koje dovode do fatalnih posledica mogu se objasniti ovim fenomenom?!

Mikrosan, fenomen kada na sekundu ili nekoliko njih zaspimo, može biti uzrok poslednjih saobraćajnih nesreća autobusa sa fatalnim ishodom. Ne samo iscrpljenost i odsustvo sna, već uopšte psihofizičko stanje svih vozača, a pogotovo onih koji upravljaju autobusima, sistemski je problem koji traži rešenje, upozoravaju iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Nakon hapšenja vozača autobusa, koji je sleteo na autoputu Niš-Leskovac kada je poginula devojka koja je bila vođa puta a povređena 33 putnika koja su se vraćala sa letovanja u Grčkoj, istraga treba da otkrije da li je mogući uzrok nesreće upravo mikrosan ili neki drugi psihofizički problem vozača. Naime, okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća slične su nedavnom sletanju poljskog autobusa sa auto-puta u Hrvatskoj, kada je život izgubilo 12 osoba, a tada je dr Rajko Horvat sa Fakulteta saobraćajnih nauka u Zagrebu konstatovao da jedan od mogućih uzroka nesreće “može biti mikrosan, ako je autobus bio tehnički ispravan”.

- Mikrosan traje od jedne do trideset sekundi, 36 metara u sekundi prođe takvo vozilo i naravno da je to bio uzrok sletanja - izjavio je dr Horvat.

Mikrosan je trenutni, nesvesni momenat koji obično traje od delića sekunde, pa do desetak sekundi, a karakteriše ga na početku padanje kapaka, odnosno trzaj glave koji označava buđenje. Fenomen koji je, praktično, svako od nas nekada doživeo, ali koji u toku vožnje može biti fatalan.

- Dve decenije sam za volanom, znam da se pogotovo na noćnu vožnju ne polazi bez bar dva sata sna, ali nisam mogao da odbijem stalne mušterije koji su te noći trebali da slete na aerodrom “Nikola Tesla”. Vozim “Milošem Velikim”, ne žurim, nije velika gužva. Ne znam kad i kako zaspim i da li to traje sekundu ili pet, ali me budi zvuk kada točak na autoputu nagazi na belu liniju i tek tada postajem svestan da nisam bio budan! Sedište je bilo mokro od znoja, srećom minut kasnije stiže mi SMS da let kasni dva sata i na prvom isključenju to vreme koristim da odspavam - prepričava svoje iskustvo sa mikrosnom za volanom valjevski taksista Zoran.

Petra je krenula na more, a ubrzo je shvatila da se nalazi u autobusu iz pakla: "Pušio je, pevao, pričao telefonom, a onda smo došli do Zlatibora..."Stanje ekstremne iscrpljenosti razlog je zašto naš mozak upada u periode mikrosna, objašnjavaju lekari.

- Kada iscrpimo organizam nespavanjem, mozak se jednostavno "ugasi". To stanje kada je smanjena ili ugašena funkcija talamusa, dela mozga koji reguliše spavanje, najsličnije je stanju nesvesti kada je čulo vida van funkcije i kada je refleksni momenat ekstremiteta bitno umanjen. Najprostoje rečeno, ako se mikrosan dogodi tokom vožnje, telo se ponaša kao da je u krevetu, a ne za volanom, za vas u takvom stanju postoji samo pravac pravo, a ishodi naravno da mogu da budu fatalni - pojašnjavaju lekari medicine rada.

Jedna britanska medicinska studija pokazala je da je 45 odsto muškaraca i 22 odsto žena među ispitanicima nekad zaspalo za volanom tokom vožnje. Studija je pokazala da se većina nesreća može preduprediti ako bi vozači zaustavili svoje vozilo kraj puta pri prvim znacima pospanosti.

Kako za “Blic” priča Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, istraga treba da pokažu da li je mikrosan odgovoran za poslednje nesreće u kojima su učestvovali srpski vozači autobusa, ali čak i sumnja otvara prostor za diskusiju o problemu umora kod profesionalnih vozača.

- Greška koju prave vozači može biti svesna ili nesvesna, može se ticati budne radnje ili problema vezanih za njegovo zdravstveno stanje. Reč je o sistemskoj problematici, zbog čega je Vlada Srbije prošle godine formirala posebnu radnu grupu za izdavanje zdravstvenih uslova za vozače, a tiče se zdravstvenih ustanova koje se bave pregledima vozača i izdavanjem uverenja o njihovom zdravstvenom stanju - kaže Okanović.

On precizira da je zakonska obaveza lekara da, ako dođe do informacije da vozač ima oboljenje koje ga čini nesposobnim za taj rad, o tome obavesti policiju.

- To treba da osigura da se za volanom nalaze ljudi koji su psihofizički besprekorni. “Spavanje za volanom” može biti posledica nekog psihofizičkog oboljenja - zaključuje.

„Prevoznici sa njive“ ugrožavaju sve putnike

“Autobus je najbezbednije drumsko prevozno sredstvo u Srbiji, ali je problem što nemamo tzv. crnu listu da se zna ko je ozbiljan i bezbedan prevoznik, a ko nije”.

Ovo tvrdi Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i dodaje “da je problem što su formalno svi prevoznici na istom rangu kada ispune uslove za licencu”.

- Oni mogu da vrše prevoz, često kompanije koje nemaju dovoljan nivo savesnosti i profesionalnosti ne mogu da konkurišu nekim jeftinijim prevoznicima koji postižu nižu cenu, štedeći na ulaganjima koja se tiču bezbednosti saobraćaja, na samim vozačima i kvalitetu vozila. Ne postoji crna lista kod nas, pogotovo kada je prevoz dece u pitanju - rekao je Okanović za RTS.

On je izneo jedan konkretan i zabrinjavajući primer.

- Imate prevozničku kompaniju koja postoji 30, 40 ili 50 godina koja se ozbiljno bavi bezbednošću saobraćaja, a imate “prevoznike sa njive”, odu ljudi u Nemačku, kupe autobus koji je pred otpad, doteraju ga sa idejom da ga voze dve-tri godine, parkiraju ga na njivi kada se pojavi škola ili neki sportski klub daju ponudu koja je značajno niža nego kod ozbiljne kompanije i tako funkcioniše - objasnio je Okanović.

Kako kaže, pre osam godina imali smo saobraćajnu nesreću u kojoj je bilo više od 70 povređenih, a jedna osoba je poginula.

- Kompanija koja je vršila prevoz je nastavila da radi, reklamira se u svim medijima, to je sada ugledna kompanija, a vozač je priznao da je vozio 20 sati u kontinuitetu. Problem je što nemamo tzv. crnu listu da se zna ko je ozbiljan prevoznik, ko je bezbedan prevoznik, a ko nije - napomenuo je Okanović i dodaje da je zabrinjavajuće kada se tokom jedne nedelje dva puta prevrću autobusi puni putnika na međunarodnim linijama.

On kaže da to medijski odzvanja, mnogo više pažnje javnosti privlači, ali ono što treba da izvučeno kao pouka iz svega ovoga je da vezujemo pojas u autobusu, to je zakonska obaveza.

- Ljudi nemaju naviku, smatraju da im je to nepotrebno, mnogi ne znaju da postoji pojas u autobusu, njegova funkcija je da prilikom prevrtanja zaštiti putnika da ne dođe do izletanja iz autobusa. Da su ljudi bili vezani, ne bi bilo povređenih, kada dolazi do prevrtanja, najveći broj ljudi strada zato što ili podlete pod autobus ili povrede telom nekog ko je ispod njih - naveo je Okanović.

Roditelji da zahtevaju novije autobuseGovoreći o ekskurzijama, Okanović kaže da roditelji treba da zahtevaju da autobusi budu određene starosti.

- Dešava se da neko ko organizuje ekskurziju dostavi u dokumentaciji saobraćajne dozvole za nove autobuse, a pojavi se sa autobusom starijim od 20 godina, direktor škole mora da reaguje i da ne dozvoli da se ekskurzija sprovodi mimo uslova koji su u tenderu.

Potrebno je, kaže, da se traže saobraćajne dozvole na uvid.