UPALJEN METEO ALARAM! I danas pljuskovi praćeni grmljavinom, a evo kad nam stiže razvedravanje!

Za nijansu toplije nego juče!

U sredu nas u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i malo toplije nego u utorak ali i dalje nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

Beograd: U sredu promenljivo oblačno sa mogućom povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 18°C, a maksimalna oko 24°C. Uveče pretežno suvo. Temperatura u 22h 20°C.

Biometeorološki uticaj relativno je povoljan za većinu hroničnih bolesnika, a izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i disajnim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i poremećaj sna.

Upaljen žuti meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm zbog pljuskova i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

Podsetimo, meteorolog Ivan Ristić rekao je da se prestanak padavina i delimično razvedravanje očekuje danas popodne.