MEHANIČAR POKRAO MILANA! NAPLATIO MU 43.000 DINARA I 600 EVRA: Gastarbajteru mercedes nije hteo da upali!

Milan Boka, koji živi u Švajcarskoj, došao je u Srbiju i doživeo da mu se na putovanju ovde dogodi nemila situacija. Naime, njemu se na putu od Trstenika ka Bačkoj Palanci pokvario automobil, a kako tvrdi, majstor koji je trebalo da mu pomogne, u stvari ga je prevario.

- Sa suprugom sam 7. avgusta krenuo iz Trstenika. Stao sam na pumpu da odmorim. Osećam se dobro, vitalan sam, ali imam 70 godina i imao sam operaciju na srcu, pa mi je lekar rekao da ne smem da vozim duže od dva i po sata bez odmora. Kada sam hteo da krenem, automobil nije hteo da upali. Verovatno je mali akumulator, koji se nalazi u samom motoru, dotrajao, i nije primao struju od alternatora da bi ga punio - počinje Milan svoju priču, piše Telegraf.rs.

Tada je, kaže, pozvao jednog od radnika na pumpi, za kojeg sumnja da je u dosluhu sa majstorom koji ga je navodno prevario.

- Pitao sam radnika na pumpi da mi pozove nekog, samo da premosti da upalim auto i da vozim konstantno dok ne stignem do Bačke Palanke - dodaje Milan.

Majstor je došao, a Milan je u međuvremenu otišao do toaleta. Kada se vratio, supruga ga je odvukla u stranu i rekla da je majstor akumulatore prespojio samo jedim kablom, a da ona zna da za te potrebe u automobilu imaju dva kabla.

- Kada sam došao do njega, počeo je da mi govori da sam imao neverovatnu sreću, da je mogao da se zapali alternator, da se vatra proširi na akumulator i da odemo u vazduh. Rekao je da mora da zameni pločice i četkice na alternatoru i da će posle toga sve da bude u redu. Takođe je rekao da će da napiše da me je šlepao od Subotice do Stare Pazove - dodaje.

Milan objašnjava i da mu je majstor, kog zovu Pajo, rekao da ga čeka u restoranu, da bi ga sklonio od automobila.

- Čekao sam dva i po sata. Vlasnica restorana ga je zvala od 19.45 do 20.20, on se nije javljao. Supruga i ja smo ustali i krenuli i posle 500 metara hoda ga videli kako dolazi i dovozi automobil. Išli smo da mi naplati, a on nije ugasio auto. Znao je da, ako ga ugasi, više neće moći da se upali. Naplatio mi je oko 43.000 dinara. Dao sam mu 200 franaka i 7.000 dinara koje sam u tom trenutku imao. Rekao je da treba da mu dam još 12.000 i da će da me pozove njegova supruga, jer se na nju vodi firma, da mi da broj računa da uplatim ostatak novca. Kako se ostatak puta nismo zaustavljali, stigao sam do Bačke Palanke. Kada sam ujutru seo u auto, nije hteo da upali - objašnjava Milan.

- Posle su mi u "mercedesovom" servisu rekli da nije ni stavio ključ na alternator. Nema na šta da stavi ključ, kad je auto prešao svega 121.000 kilometara, nema šanse da se "mercedesov" alternator pokvari za toliko pređene razdaljine. U servisu su mi rekli da čak i njima, koji imaju sve alate, ne mogu da skinu alternator za ceo radni dan od osam sati. Tu treba da se skida mnogo delova da bi se do altenatora uopšte došlo - dodaje.

Ceo slučaj prijavio je policiji. Na informativnom odeljenju su ga, priča, uputili na inspektora koji ga je pozvao i rekao da je situacija komplikovana i da lično mora da ide kod tužioca i podnese krivičnu prijavu.

- Neću ja da propadnem za taj novac, ali u "mercedesovom" servisu su mi sav posao završili za 40 minuta i sad je sve u redu. Što je on meni menjao akumulator koji nema potrrebe da menja, da bi uzeo i prodao? Akumulator je ostao kod njega, šta je on meni ubacio u auto, ja ne znam. Rekao sam da ću da alarmiram medije, pozvao je rekao da rešimo to, da pošaljem broj računa da mi vrati novac.

Poslao sam i tri dana nemam nikakav odgovor, novac nije uplatio. To je stvarno prevara. On je meni uzeo akumulator od 600 franaka, ubacio mi je neki koji košta 23. Majstori u servisu nisu mogli da veruju, pitali su pod kojim uslovom je on skidao akumulator, on nema veze sa motorom i paljenjem motora - zaključuje na kraju.