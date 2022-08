ŠOK ISTRAŽIVANJE! MLADIMA ZA IZLAZAK NISU DOVOLJNE NI 3 PROSEČNE PLATE: 65 odsto njih živi sa roditeljima, a više od polovine ne zarađuje!

Izlasci tinejdžera nisu samo zabava, već vid socijalizacije i osećaj pripadnosti društvu. U velikoj meri zavise od muzičkog ukusa, ali i od dubine džepa. U poslednje vreme jedan od glavnih kriterijuma za odabir kluba predstavljaju upravo cene koje ponekad premašuju budžet i mogućnosti njihovih roditelja.

Sudeći po cenama noćnog provoda u Beogradu i uslova koje pojedini klubovi nameću stiče se utisak da mladi pred izlazak moraju napraviti dobru računicu.

"Sigurno je potrebno od 2.000 do 3.000 dinara, sada zavisi od toga šta se pije. Za separe nešto više, otprilike, ako može da stane pet ljudi, pa bude sigurno po 15.000", navodi jedan od anketiranih.

Drugi navodi da mu je za noćni izlazak sasvim dovoljno dve hiljade dinara, jer "nije važno napiti se" već dobar provod.

Njegov sugrađanin se ne slaže sa njim, smatra da bez 5.000 dinara samo za izlazak nije realno da se krene.

"Pored toga ukoliko se ide taksijem, to je još otprilike 2.000 od kluba i do kuće. Negde oko 7.000 dinara po osobi", dodaje on.

U ovakve klubove uglavnom izlaze stariji srednjoškolci i studenti, a kako iz klubova kažu, cena zavisi i od toga koji izvođač nastupa, jer se tada obično troši više novca.

"Mlada ekipa od četvoro, potroši negde oko 50 evra za veče, ne više, dok naravno postoje ekstremi gde troše po nekoliko hiljada za veče. Za neko bolje mesto u klubu, što se tiče separea, ili nekog visokog sedenja jeste da se otvori premijum flaša. Cena za separe, kada bi uzeli najjeftiniju prosečnu cenu premijum pića oko 200 evra", navodi Aleksandar Simijanoski, promoter u klubovima.

Računica je na kraju ipak nejasna, jer se čini da za četiri vikenda u mesecu nekim mladima za izlazak nisu dovoljne ni tri prosečne plate. Prema izveštaju Krovne organizacije mladih, 65 procenata ih živi sa roditeljima, a čak 57 odsto njih ne zarađuje. Ako uzmemo u obzir te podatke vidljiva je razlika između želja i mogućnosti mladih.

"Kada pitamo mlade koliko im je potrebno za pristojan život oni kažu da je to od 80.000 do 100.000 dinara. Nije dovoljno za mladu osobu da samo ispunjava neki minimum životnih potreba, što svakako jeste prvi korak, ali im je potrebno da imaju zabavu, prijatelje, da provode vreme sa porodicom, a sve to iziskuje određeni novac", navodi Milica Borjanić iz Krovne organizacija mladih.

Iako je za mlade najbitnije da se zabave i da im u izlasku bude lepo, čini se da sve veći problem predstavljaju cene – koje su postale odraz društvenog statusa, ali i faktor koji odlučuje na koje će mesto izaći.

