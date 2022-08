IZ JAKNI SE VRAĆAMO U KRATKE RUKAVE! Upaljen ŽUTI meteoalarm, temperatura u NAGLOM POSRASTU - Evo kakvo vreme nas očekuje u danima pred nama!

U Srbiji će tokom jutra biti suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne promenljivo oblačno i toplije sa ređom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Samo na zapadu i jugu Srbije jutro pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30.

U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Posle podne moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab, severni. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 29.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je danas na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine, a u istočnim predelima i zbog visoke temperature. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U petak još malo toplije i pretežno sunčano. Samo na krajnjem jugozapadu i delom na jugu uz razvoj oblačnosti popodne i predveče sa šansom za kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.

Za vikend i početkom naredne sedmice u svim predelima sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C. Samo na jugozapadu i delom na zapadu Srbije kasnije popodne i predveče se očekuje razvoj oblačnosti sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom na tom području.

