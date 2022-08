Kovid bolnica u Kruševcu popunila polovinu kapaciteta: Više od 90 odsto pacijenata su stariji od 65 godina

Kovid bolnica u Kruševcu popunila je polovinu svojih kapaciteta, a bezmalo svi pacijenti su stariji od 65 godina.

Dr Vladan Cvetanović, direktor kovid bolnice Kruševac kaže da imaju 230 pacijenata, a kapacitet im je 500 postelja, te su praktično na 50 odsto popunjenosti i uglavnom su to pacijenti koji imaju druge teške, hronične bolesti, a uz njih su i inficirani koronom čija je osnovna kovid klinička slika vezana za probleme sa plućima uglavnom blaža u ovom talasu u odnosu na prethodne.

- Čak 92 odsto pacijenata su stariji od 65 godina, a više od trećine (35%) imaju i više od 80 godina, dok lečimo i osam pacijenata starijih od 90 godina. To su sve ljudi s mnoštvom pridruženih bolesti - srčanih, neuroloških, mnoštvo pacijenata sa karcinomima, zatim onih koji su inficirani nakon hirurške intervencije, ili koji moraju na hitnu operaciju, a zaraženi su. Prethodnih dana imali smo povećan priliv i psihijatrijskih bolesnika. U ovom sedmom talasu ogroman je broj pacijenata na hemodijalizi, koji su pozitivni i to su ljudi na hroničnom programu dijalize od Požarevca i Kragijevca do Vranja i Zaječara, tako da naš dijalizni centar praktično radi u tri smene smene - kaže dr Cvetanović i dodaje da je rad u ovom talasu kompleksan jer pacijenti zahtevaju stalni multidisciplinarni pristup lečenju, pa specijalisti svih profila, od interniste, neurologa, nefrologa, psihijatra, anesteziologa, hirurga... moraju stalno da budu pored pacijenata.

Iako je klinička slika kovida znatno lakša u ovom talasu i potrošnja kiseonika neuporedivo manja naročito u odnosu na delta talas, raste i broj pacijenat kojima je kovid primarni problem.

- Kako odmiče talas povećava se broj pacijenata s primarnim respiratornim tegobama i klasičnom kovid slikom, naročito onih u najstarijoj životnoj dobi. Imaju obostrane upale pluća, a sedam pacijenata je na respiratoru. Za tu grupu naših sugrađana pored primarnih bolesti kovid može i za određen broj njih jeste fatalan i pored sve primenjene terapije- kaže dr Cvetanović.