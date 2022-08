SVAKI KONTAKT, JEDAN ZARAŽENI VIŠE! Majmunske boginje se ne prenose samo intimnim putem, moguće je i preko peškira!

U Srbiji se iz nedelje u nedelju beleži sve veći broj zaraženih majmunskim boginjama, te su od prvog potvrđenog slučaja 17. juna do danas, potvrđene kod 31 osobe i svi su muškarci. Put prenosa majmunskih boginja je poznat ali ne i tačan broj koliko zaražena osoba može da inficira ljudi, a kako stručnjaci za Telegraf.rs objašnjavaju - svaki kontakt može da znači i zarazu, jer se ovaj virus ne prenosi samo intimnim kontaktom već i ako se koristi ista posteljina, peškir, odeća, pribor za jelo...

Poslednji potvrđen slučaj majmunskih boginja koji je poznat javnosti potvrđen je u Mačvanskom okrugu kod Šapčanina starosti oko 50 godina, koji se vratio sa letovanja u Grčkoj. U Beogradu je najviše potvrđenih slučajeva, a kako za naš portal kaže dr Biljana Begović Vuksanović, specijalista epidemiologije iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, u pretsonici je do sada dijagnostikovano 27 slučajeva majmunskih boginja.

- Svi oboleli su muškog pola - kaže dr Begović Vuksanović.

Ona podseća da je obolela osoba zarazna jedan dan pre izbijanja ospe, pa sve dok se na svim lezijama na koži formiraju kruste uz prestanak drugih simptoma.



- Od obolelog infekcija može da se prenese u bliskom kontaktu, uključujući kontakt licem u lice, koža na kožu, kontakt sa lezijama kože i sluzokože i/ili direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima. Majmunske boginje se mogu širiti i indirektnim kontaktom preko posteljine, peškira, odeće ili kontaminiranih predmeta ili površina (pribor za jelo ili predmeti koji se koriste tokom seksualnih aktivnosti) - objašnjava dr Begović Vuksanović za Telegraf.rs iz Centra za prevenciju i kontrolu zaraznig bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog na početku razgovora za Telegraf.rs podseća da je Englez, koji je prvi zaraženi, zarazio svoje dvoje dece i suprugu.

- Svakako postoji objašnjenje za suprugu, ali zašto deca? Zato što su koristili istu posteljinu, iste stvari. Ne prenosi se samo intimnim odnosnom nego i tamo gde rasejava svoj virus. Koliko će osoba zaraženi inficirati, zavisi od broja kontakata. Ako ima mnogo kontakata, zaraziće veliki broj ljudi. Ako je "usamljen" čovek sa manje konatakata zaraziće manji broj. To je nemoguće predvideti i prgnozirati. Kod korone se zna da se širi vazduhom, kontaktom, i da jedan zaraženi može da zarazi i do 10 do 15 osoba, sve u zavisnosti od toga koja je varijanta odnosno soj ili podsoj u pitanju. Kod majmunskih boginja to ne može tako da se odredi. A, kad kažem kontaktirati, ne mogu to samo da budu intimni kontakti. Družiće se, koristiće iste stvari za nošenje, pred predstojeći događaj hoteli su problematični, pa mere moraju da budu izuzetno sveobuhvatne - napominje prof. dr Tiodorović.

U Beogradu bi od 12. do 18. septembra trebalo da se održi Evroprajd, zbog čega profesor i kaže da će najviše biti ugroženi hoteli, gde će ljudi koji će doći morati da se smeste.

- Dva okupljanja na Kanarskim ostrvima, podseća, dala su masu zaraženih u Španiji, Portugaliji i Engleskoj a drugo okupljanje u Amsterdamu ogroman broj Belgiji, Holandiji, Nemačkoj... Da im zabranimo da imaju kontak, čemu? Njihova manifestacija ima za cilj da pokažu svoju samostalnost, nezavisnost, slobodu u svemu. Vrlo je mala mogućnost da se bilo kakva prevencija sprovede. Najviše će biti ugroženi hoteli jer ta masa ljudi mora negde da se smesti - kaže profesor.

Simptomi majmunskih boginja obično uključuju povišenu telesnu temperaturu, intenzivnu glavobolju, bolove u mišićima, bol u leđima, slabost, manjak energije, otečene limfne žlezde, najčešće na vratu, u pazuhu i/ili u preponama i kožni osip ili lezije na koži. Osip obično počinje u roku od jednog do tri dana od početka povišene telesne

temperature i može biti koncentrisan na licu, dlanovima i tabanima. Mnogi pacijenti imaju atipični osip koji počinje u genitalnoj ili perianalnoj oblasti, na ustima i može se pojaviti u različitim fazama razvoja.

Čak i jedna ili dve lezije na koži mogu da ukazuju na infekciju virusom majmunskih boginja.

- Simptomi mogu nestati sami od sebe za dve do četiri nedelje. Lezije kože mogu biti malobrojne ili se pak pojavljuju u velikom broju. Mogu biti veoma bolne ili praćene svrabom. Rane u ustima ili otečene limfne žlezde mogu otežati uzimanje hrane ili pića što dovodi do dehidracije ili neadekvatne ishrane. Neki ljudi moraju biti hospitalizovani da bi se ublažio bol ili sprečile komplikacije (sekundarne bakterijske infekcije, upala pluća, sepsa, zapaljenje mozga i infekcije rožnjače sa mogućim gubitkom vida) koje se mogu pojaviti. Odojčad i deca, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom imaju veći rizik od ozbiljnije bolesti i smrtnog ishoda - navodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Studije su pokazale da su neki ljudi razvili imunitet na majmunske boginje bez pojave simptoma (subklinička infekcija). Međutim, nije poznato da li osobe koje nemaju simptome mogu širiti majmunske boginje.

Svako ko ima laboratorijski potvrđenu bolest ili sumnju na majmunske boginje treba da se izoluje u bolnici ili kod kuće, u skladu sa savetom lekara. Izbegavanjem bliskog kontakta sa drugim ljudima, zaražena osoba može pomoći u zaštiti osoba oko sebe.

- Osobe koje se oporavljaju od majmunskih boginja kod kuće treba da zaštite druge osobe tako što će ostati u posebnoj prostoriji sve do otpadanja krasti i potpunog zaceljivanja lezija na koži (dve do četiri nedelje od početka bolesti), uz obezbeđivanje dobre ventilacije, korišćenje odvojenog pribora za jelo, piće i ličnu higijenu, zasebno pranje sopstvenog veša i čišćenje zajedničkog prostora, kao što je toalet/kupatilo nakon svake upotrebe. Ako je blizak kontakt sa osobom obolelom od majmunskih boginja neizbežan, treba otvoriti prozore radi dobre ventilacije, nositi dobro postavljenu zaštitnu/medicinsku masku, nositi rukavice za jednokratnu upotrebu, očistiti ruke pre i nakon dodirivanja i pažljivo pratiti pojavu simptoma i/ili znakova majmunskih boginja tokom 21-og dana nakon poslednjeg izlaganja oboleloj osobi - navodi "Batut".

Osobe koje imaju simptome kompatibilne sa majmunskim boginjama ne treba da prisustvuju događajima, zabavama ili drugim okupljanjima. Ove osobe treba da

se jave lekaru.

- Smanjenje broja seksualnih partnera, uključujući anonimne/nepoznate partnere, može pomoći u prevenciji majmunskih boginja. Kondomi ne štite od majmunskih boginja koje se šire kontaktom koža na kožu, ali pružaju zaštitu od niza seksualno prenosivih infekcija.

