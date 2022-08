DANAS PRIJATNIJE NEGO ZA VIKEND! Očekuje nas smena kiše i sunca - NAPUŠTA NAS LETO?!

Od danas promene!

U ponedeljak nekoliko stepeni manja temperatura u odnosu na vikend uz razvojpromenljive oblačnosti sa sunčanim intervalima tokom dana i mogućom kratkotrajnompovremenom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ilipromenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, amaksimalna od 27°C do 31°C. Uveče moguća kiša na zapadu, jugozapadu i jugoistoku Srbije. Uostalim predelilma suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

