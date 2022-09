Radnica preduzeća iz Lazarevca, tvrdi da je bila žrtva mobinga, jer je u tri meseca tri puta dobijala premeštaj sa jednog posla na drugi, kao i da su joj dati poslovi fizički preteški za jednu ženu. Ona je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić ispričala svoju potresnu ispovest.

Ivana Ilić je saobraćajni tehničar, kaže da ima sina od 8 godina, koga sama izdržava jer bivši suprug ne plaća alimentaciju za njega.

- Problemi su nastali kada su krenuli da mi menjaju rešenja za mesto i posao koje treba da obavljam. Prebačena sam najpre iz jednog magacija u drugi, pa na posao koji nema veze sa mojom strukom, da bi mi na kraju bili smanjeni i bodovi -

kaže Ilić

Ona dodaje da ih je tužila i tražila vraćanje njenog koeficijenta.

- Smatram da sam po kazni premeštena, jer sam pokazala svoj stav i tražila svoja prava. Po savetu advokata sam poslala dopise svom direktoru, koji me je razdužio. Naime, kako je usledio dopis direktoru, on me je častio sledećim premeštajem da budem čitač vodomera, gde treba da se dižu poklopci od 50 kg i više. Često nas šalju same na teren, jer nema dovoljan broj zaposlenih na tom radnom mestu - rekla je Ilić.

Ona je dodala da je čula da su i pre nje neke koleginice probale da razgovaraju sa direktorom.

- Ja sam sama i moje dete zavisi od mene, jer otac deteta ne izvršava svoju zakonsku obavezu. Pre dve nedelje sam otišla da očitam vodomer kod jednog čoveka koji me je gađao ciglom, totalno smo nezaštićeni, ulazimo u tuđa dvorišta i ne znamo ni gde su poklopci - kaže Ivana.

Direktor preduzeća Aleksandar Rakić, direktor JKP u Lazarevcu, rekao je da nije upoznat sa time da je koleginica podnela prijavu za mobing, kaže da do njega to nije stiglo.

- Problemi su mnogobrojni, mi smo se susretali sa desetogodišnjim problemima koji su nagomilani u ovom preduzeću, i mi smo sada uz pomoć mnogih ljudi naišli na razumevanje i podršku i odlučeno je da opstane ova firma – rekao je Rakić.

Kako kaže, preduzeće je ušlo u reorganizaciju, gde smo morali da smanjimo broj zaposlenih.

- Ni jedan radnik nije ostao bez posla, našli smo neke moduse. 71 radnik je dobio otpremnine, i ono što je bitno, krenuli smo u rešavanje poreza i doprinosa – rekao je Rakić.

On je rekao da Ivanu ne poznaje, kaže da nikada nisu imali nikakav kontakt ni lične niti profesionalne prirode.

- Kod mene svako može da dođe, a sredom primam i stranke i zaposlene, ko god ima neki problem. Ne postoji ni jedan radnik koji se najavio a da nismo rešili problem. Ja predloge rešenja dobijam od svojih saradnika – rekao je Rakić.

Kako kaže, Ivana je jedna od mnogih kojoj je u ovoj reorganizaciji promenjeno radno mesto.

- Smanjili smo broj zaposlenih za 201, mi smatramo da je naš odnos prema zaposlenima korektran, a sve što se dešava u samom preduzeću, mi ako imamo potrebu za nekim radnim mestom, mi onda tu pojačavamo iz unutrašnjih rezervi – rekao je Rakić.

Ističe da sve što se dešava unutar firme, mora biti popunjeno iz unutrašnjih rezervi.

- Koleginica Ivana Ilić je došla u preduzeće kao kontrolor vodomera, da bi zatim dobila ugovor na neodređeno vreme kao kontrolor druge grupe komunalnih usluga. Zatim, ona dobija ugovor na neodređeno, kao kontrolor druge grupe komunalnih usluga, zatim joj se ponovo menja. Imamo situaciju da je koleginica često menjala radno mesto – rekao je Ilić.

