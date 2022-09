Bokan: Film "Sarajevo safari" uništava sliku Srba! To što su oni radili sada prebacuju na nas!

Na predstojećem festivalu dokumentarnog filma u Sarajevu kako je najavljeno biće prikazan film "Sarajevo safari" slovenačkog režisera i scenariste Mirana Zupaniča, u kojem se navodi da su srpski vojnici organizovali „lov na ljude“ tokom rata u Sarajevu.

U filmu su iznete tvrdnje da su bogati stranci plaćali da sa položaja Vojske Republike Srpske pucaju po civilima u opkoljenom gradu.

Tematika filma izazvala je oštre reakcije političara i boračkih organizacija u Republici Srpskoj i Srbiji.

Vinko Pandurović, general u penziji, rekao je za Pink da je tako nešto nemoguće i zamisliti.

- Ja sam bio prisutan tokom rata na tim prostorima i dobro poznajem situaciju u smislu slobode kretanja i mogućnosti bezbedonosnog dolaska u određena područja - kaže Pandurović.

- Da li je moguće, da u tom ratnom dejstvu u tim ratnim zbivanjima, stradanjima, da stranci tu dolaze u neki safari helikopterom? Onaj ko je bio tamo zna kako funkcioniše situacija na frontu i da u to vreme ni jedan helikopter nije mogao biti u vazduhu bez odobrenja UNPROFOR-a odnosno NATO-a - zaključuje bivši general u penziji.

On je dodado da je doći kopnenim putem takođe bila nesigurno.

Kako kaže, ovi neprovereni i najverovatnije izmišljeni podaci će nakon festivala biti prihvaćeni kao činjenica i mi ćemo ući u jednu novu spiralu nepoverenja, mržnje i otvaranja starih rana. Ovaj film samo može naneti štete, zaključio je general.

Reditelj Dragoslav Bokan rekao je za Pink da gospodin Zupanič nije nikakav bizarni ekscentrični reditelj već da je redovni profesor filmske televizijske režije na akademiji u Ljubljani. On je bio u programskom savetu ljubljanske televizije i reprezentuje slovenačko društvo - zaključuje Bokan.

- Pokvarena mašta i prljave strasti famoznog Zupaniča su ovde mnogo dublje postavljne. On je uradio sledeće, s jedne strane on je iskoristio jedan filmski trend, fikciju kao što su Igre gladi, Skvid gejm, Autostoper. To je model u kojem se potera koristi za ljude - kaže Bokan.

Kako ističe Bokan, on koristi jedan model fikcije iz TV programa i prenosi funkciju genocidne imaginacije u prirpremi za lov na Srbe.

Prema njegovim rečima, oni su ovim filmom umešali Jugoslaviju, Republiku Srpsku i Srbiju u nešto što nije istina. To što su oni radili, oni sada prebacuju na nas, i to je u stvari početak uništavanja slike Srba - zaključuje Bokan.