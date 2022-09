OBJAVLJENE NOVE CENE STUDENTSKIH DOMOVA! Cvijović otkrio kako do smeštaja koji menja život - KONKURS TRAJE JOŠ DVA DANA!

Početak septembra kako roditeljima đaka tako i roditeljima studenata donosi glavobolje. Nakon letnjeg stresa oko upisa na fakultet došao je onaj jesenji. Gde smestiti brucoša? Jedna od opcija su studentski domovi.

Vladimir Cvijović, zamenik direktora Ustanove Studentski centar ,,Beograd", otkrio do kraja traje upis u domove, ali i cenu i sve ostale pojedinosti koje bi studenti trebalo da znaju.

- Studentski dom podrazumeva iskren smeštaj i učenje. To smo mi u obavezi da pružimo studentima koji dođu. Mada ono još važnije to je njihov život i druženje, a to je jedna svojevrsna škola. Mislim da je to ono što se najviše i pamti - rekao je Cvijović.

- Postoji 14 domova sa smeštajnim kapacitetom od oko deset i po hiljada kreveta. Cene u studentskim domovima su još uvek jako povoljne. Kreću se od 1.500 do 2.700 dinara na mesečnom nivou - rekao je Cvijović.

- Konkurs je u toku još danas i sutra. Mogu da konkurišu svi studenti koji su na prvim godinama studija i nalaze se na studijama koje finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Preporučujemo svima da konkurišu još danas i sutra, da iskoriste svoje pravo i željno ih iščekujemo - rekao je Cvijović.

- Već sutra je otvoren konkurs za studente starijih godina. Taj konkurs traje tokom septembra i oktobra i prati ispitne rokove i upise narednih godina - rekao je Cvijović.

