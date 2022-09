STIŽU OBILNE PADAVINE! Zbog vrućine u ovim delovima Srbije uplaljen meteo alarm! Letnji dan pred nama ali onda sledi PREOKRET!

U Srbiji danas pretežno sunčano i osetno toplije vreme, na severu i zapadu uz malu i umerenu oblačnost, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Jutro sveže. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, posle podne povremeno i jak. Najniža temperatura od sedam do 16, a najviša od 28 do 32.

U Beogradu sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 31.

Najava čestih i obilnih padavina

Danas malo do umereno oblačno uz nagli porast temperature, a počeće da duva i pojačan zapadni i jugozapadni vetar (fen). Maksimalna temperatura od 28 do 32, dok će sutra biti još malo toplije, od 30 do 34 stepena. Temperatura će od petka biti u postepenom padu, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice biće i sveže uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 22 stepena.

U četvrtak posle podne, uveče i tokom noći kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se najpre u Vojvodini, a u petak i subotu i u ostalim krajevima sa uslovima i za obilnije padavine. U nedelјu kratkotrajni prestanak padavina, a početkom naredne sedmice novo naoblačenje s padavinama.

Upaljen meteo alarm

Zbog visokih temperatura žuti meteo alarm upaljen je danas na području Srema i zapadne Srbije, to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U četvrtak takođe vrlo toplo uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Krajem dana na severu Srbije su mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren južni i zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 11 do 21, a maksimalna od 29 do 33 stepena. Uveče su mogući pljuskovi na severu. Temperatura u 22h od 18 do 24 stepena.

U petak na severu osveženje sa jačim lokalnim pljuskovima, a tokom popodneva i krajem dana se očekuju pljuskovi i u zapadnim i centralnim predelima. Samo na jugu Srbije ostaje vrlo toplo i pretežno sunčano.

U subotu u severnim i centralnim krajevima zahlađenje sa kišom, a na jugu toplo sa pljuskovima popodne. Od nedelje i na jugu Srbije znatno hladnije sa kišom i dnevnom temperaturom svega oko 15 stepeni.

