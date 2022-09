PAO PRVI SNEG! Zabelelo se u ovom delu Srbije! (VIDEO)

Ono što su meteorolozi najavili za danas to se i ostvarilo, u Srbiji je pao prvi sneg.

"U nedelju kišni oblaci prelaze preko Srbije i odlaze na istok uz delimično razvedravanje, najpre u toku jutra na severu i zapadu Srbije. Na vrhu Kopaonika i visokim planinama iznad 1.500 nadmorske visine može osvanuti sneg", najavili su meteorolozi.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak prvih pahulja sa Kopaonika.

"Kao i svake godine prvi sezonski sneg obraduje sve iskrene ljubitelje Kopaonika i skijanja uopšte. Međutim to je ipak samo prvi sneg, uvertira svega onoga što kasnijim odmicanjem kalendara i početkom same ski sezone sledi. Datum prve pojave snega i prvog snežnog pokrivača mogu se razlikovati. Statistički gledano merljivim snegom se smatra svaki sneg čija visina prelazi bar 1 cm.

Samo padanje snega teoretski se može javiti već krajem prve dekade septembra, jer već tada u slučaju izraženog hladnog fronta sa okeana, praćenog padavinama, pri kraju padavina može doći do prelaza kiše u susnežicu i sneg, te eventualnog i formiranje snežnog pokrivača.

Sa druge strane, datum prvog snežnog pokrivača zahvata jako široki spektar od kada postoje merenja na Kopaoniku. Beležen je od početka septembra pa do kraja novembra. Na primer, prošle godine je to bilo 23. septembra, pretprošle 21. novembra, pre nje 29. novembra, a pre nje 24. oktobra, zatim 22. septembra, pa 5. oktobra, pa 23. septembra... Ako bi uzeli generalno srednju vrednost, datum prvog snežnog pokrivača bi bio negde između 10. i 15. oktobra, dakle ovaj današnji sneg je poranio u odnosu na prosek. Ipak, jedna stvar vezuje gotovo sve dane sa prvim snežnim pokrivačem, a to je da traju jako kratko, u gotovo 90 odsto slučajeva tek manje od dana ili dva. Ono što još vezuje veliki deo prvih snegova je da su obično vrlo male visine, približno u 85 odsto slučajeva su manji od 5 cm, dok su velike visine tipične kada prvi sneg okasni (tj. padne u novembru). Što se tiče pitanja da li na osnovu prvog snega možemo bilo šta zaključiti o kvalitetu ski sezone, odgovor je naravno negativan, jer ne postoji apsolutno nikakva paralela u podacima sa time. Sinoptička situacija u ovom delu godine nam nije nikakav pokazatelj onoga što sledi kasnije", stoji u objavi na Instagramu.

Maksimalna dnevna temperatura na Kopaoniku biće sedam stepeni, a sutra osam.

Vreme narednih dana

U ponedeljak sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće povremenu kišu u severnim, a krajem dana i u centralnim predelima ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 16°C na severu do 22°C na jugu Srbije. Uveče se kišna zona premešta preko zapadnih i centralnih krajeva ka jugu. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Od utorka do subote hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15°C do 20°C.