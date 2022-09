UPIS: INDUSTRIJA IGARA NA SREĆU NIJE POLIGON ZA STICANJE JEFTINIH POLITIČKIH POENA

Mila Popović pokazala ogromno nepoznavanje materije o kojoj je pričala. Njen neuspeli pokušaj obmanjivanja javnosti izazvao čak i podsmeh sagovornika.

Industrija igara na sreću nije poligon za sticanje jeftinih političkih poena, već ozbiljna privredna grana, visoko oporezovana i dobro zakonski definisana. Tu nema mesta za populističke stavove, proizvoljna tumačenja i neznanje kakvo je demonstrirala Mila Popović predstavnica Stranke slobode i pravde. Ovo je reakcija Udruženja priređivača igara na sreću nakon gomile neistina i nestručnih kvalifikacija kojima je Popovićeva do te mere pokazala koliko ne razume ono što priča da su je sagovornici u jednoj emisiji, među kojima i profesor Neven Ricijaš sa edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu nekoliko puta ispravljali, pokazujući tako da se o ovoj temi mora govoriti argumentivano.

Udruženje priređivača igara na sreću ističe da industrija igara na sreću kao i svaka druga privredna grana, ima svoje izazove, ali na njihovom prevazilaženju najviše rade upravo legalni priređivači, u saradnji sa državom, od samog njihovog osnivanja. Svakako da ovakvi pokušaji obmanjivanja javnosti, kao sto je sinoć bezuspešno pokušala Mila Popovic, nisu rešenje niti način da se ova oblast još bolje uredi.

Duže od 20 godina članovi Udruženja priređivača igara na sreću donose i sprovode dobru evropsku i svetsku praksu u našu zemlju. Ovo je ozbiljna grana, u okviru koje se obavezna zakonski propisana udaljenost između objekata u kojima se priređuju igre na sreću i obrazovnih ustanova ne meri koracima već strogo utvrdjenom procedurom. Naime, da bi se dobila dozvola za rad bilo kojeg uplatnog mesta uslov je da se dobije uverenje od referentne geodetske organizacije o propisanom rastojanju koji za to garantuju svojim licencama. To uverenje nije nikakav običan potpis, već ozbiljan projekat na kome su jasno ucrtane najkraće bezbedne pešačke staze i putevi kojima se od obrazovane institucije može doći do uplatnog mesta. Bez tog projekata se ne može otvoriti ni jedno uplatno mesto .

Napravljeni projekat prošao je čitavuzakonsku tačnu proceduru i precizno utvrdio rastojanje. Dakle, gospođa Popović može svaki takav projekat na uvid dobiti u Upravi za igre na sreću ili u Geodetskom zavodu, uredno overen i pečatiran od strane stručnih I ovlašćenih ljudi za to, a ne da meri okvirno koracima ili odokativnim vizuelnim putem.

Netačne su i iznete tvrdnje o broju zavisnika od igara na sreću kako navode u UPISU koji se javljaju godišnje da zatraže pomoć u Specijalnoj Bolnici u Drajzerovoj. Naime, brojka od 300.000

koju je Mila Popović saopštila u emisiji je ukupan broj zavisnika za sve bolesti, dok je stvarna brojka oko 1.000 zavisnika na kojoj Udruženje aktivno radi da se smanji. Popović je lažnim podacima razotkrila poziciju SSP kojoj uopšte nije stalo do zaštite osetljivih kategorija, već samo

do sticanja jeftinih političkih poena.

Vidno iznervirana Popovićeva je na kraju usled nedostaka argumentacije počela da priča o

neodgovarajućoj veličini fonta i table još jednom pokazujući koliko suštinski ne poznaje

problem. Članice Udruženje priređivača igara na sreću sarađuju I sa evropskim i svetskim

udruženja, sa kojima bi trebalo i ovakvi političari ukoliko im je zaista stalo do prevazilaženja

problema o kojima pričaju da sarađuju kako bi zajedničkim snagama došli do najboljih rešenja.

OBUKA OPERATERA

Takođe, Popovićeva je dokazala da ne poznaje odredbu po kojoj operateri koji imaju dodira sa osetljivim grupama prolaze obuku kako bi mogli da rade na uplatom mestu. Svi zaposleni u kompanijama koje se bave priredjivanjem igara na sreću, a koji imaju komunikaciju sa igračima, prolaze obuku lekara i stručnjaka iz Specijalne bolnice u Drjzerovoj kako bi bili osposobljeni da

prepoznaju potencijanu zavisnost u nastajanju i kako da pomognu takvom igraču, da mu

zadovoljstvo koje pružaju igre ne predje u zavisnost. Za to im se izdaje poseban sertifikat.