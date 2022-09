ISPOVEST ŽENE KOJA JE ABORTIRALA 30 PUTA: Provela sam mnoge besane noći nakon sna u kojem me moje bebe kroz plač dozivaju ''MAMA''!

Provela sam mnoge besane noći nakon sna u kojem me moje bebe kroz plač dozivaju "mama", kaže Vida T. i savetuje mlade žene da je bolje da koriste zaštitu ako ne žele decu, a ne da posle žale.

Dugo vremena sam krila od prijatelja i porodice da sam svake godine išla barem na jedan abortus, a ponekada i na dva, počinje svoju ispovest šezdesetpetogodišnja Vida T.

- Udala sam se na prvoj godini studija i još nisam imala ni diplomu u rukama a već sam rodila dvoje dece. Bili smo mladi, zaljubljeni i nije nam ništa bilo teško - kaže Vida za Alo! i dodaje da je želela da se zaposli odmah po završetku fakulteta iako je njen suprug mislio da su deca mala i da je bolje da još neko vreme ne radi.

- Mislim da je tu negde počela ta naša glupa igra. Ja nisam htela da popustim, zaposlila sam se, sinove smo dali u jaslice i vrtić, a on je koristio svaku priliku da vodimo ljubav. Nije me primoravao, samo je to bilo nekako divlje, osvetnički. On nije hteo da koristi kondom, a ja sam se inatila i nisam htela da koristim kontraceptivna sredstva. Zašto sam tako radila, ne znam ni sama, sad mislim da sam bila glupa, neodgovorna i prema sebi i prema svojoj deci. Mislim da sam na taj način htela da ga kažnjavam, da oseća krivicu što štetim svom zdravlju i ubijam našu decu. Znam da to zvuči užasno kad se kaže, ali tad nisam bila svesna šta radim, iako to nije opravdanje - otvorena je Vida.

Najčešće abortiraju žene koje su već rađale

U Srbiji nema jasnih podataka o broju prekida trudnoća na godišnjem nivou. Poslednji objavljeni Zdravstveno-statistički godišnjak Srbije koji je objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" prikazuje podatke za 2020. godinu. U njemu se navodi da je u toj godini prijavljeno 11.584 prekida trudnoće, a u odnosu na 2016. godinu, i svaku godinu ranije, taj broj je mnogo manji. Međutim, upoređujući podatke za taj period, svi oni govore da najviše prekida trudnoće imaju žene koje su majke dvoje dece.

- Najveći broj medicinskih prekida trudnoće - 33,7 odsto je zabeležen kod žena koje već imaju dvoje dece, dok je udeo žena bez dece koje su imale legalno indukovan prekid trudnoće bio 27,6 odsto - navodi se u izveštaju.

- Nisam tačno izbrojala, ali do moje 42 godine, kada sam ušla u menopauzu, znači tokom nekih 20 godina, više od 30 puta sam nasilno prekidala trudnoću. Imala sam sreću da sam zdrava, pa nisam imala nekih fizičkih posledica, ali sam mnoga jutra dočekala budna nakon noćnih mora u kojima su me moja nerođena deca dozivala kroz plač "mama" - kaže ova žena i dodaje da nikome to ne bi savetovala, jer je svaki pobačaj odbolovala, i dušom i telom.

- Prijateljica kojoj sam se poverila mi je jednom prilikom rekla da je šokirana tim mojim postupkom i da to ne rade ni najzaostalije žene, da je to greh prema ženama koje žarko žele decu, a ne mogu da ih imaju... Ne mogu da vam kažem da me nije grizla savest, samo sam sve to gurala u stranu, nisam o tome želela da razmišljam - kaže Vida, i dodaje da zna da to verovatno nema veze, ali njen stariji sin i snaha već nekoliko godina pokušavaju da dobiju dete, ali se to ne događa.

- Glava mi govori da su sve to praznoverice, ali mi srce šapuće da sam ja kriva za to, da me bog kažnjava za to što sam ubila moju nerođenu decu. Svako veče ležem s kajanjem i budim se uplakana, veliki je to teret koji sam sama sebi natovarila nepromišljenoću i zadrtošću - priča Vida sa suzama u očima.

PORAŽAVAJUĆA PRAKSA

Iste žene dolaze iz godine u godinu da prekidaju trudnoću

Abortus je samo poslednji način da žena prekine trudnoću koju ne želi, ali mi imamo situaciju gde žene koje već imaju iskustvo sa porođajem ili imaju iskustvo sa jednim ili više prekida trudnoće a i dalje ne koriste kontracepciju zato što još uvek postoje i fobije i hormonofobije, istakla je više puta ginekolog dr Ana Mitrović Jovanović, načelnica Dnevne bolnice u Klinici "Narodni front“, za medije.

Ona je izjavila da "koliko god da se trudimo da ih, posle izvršenog abortusa na prvoj kontroli, kada se žena javi posle sedam dana, upozorimo da bi bilo dobro da se to više ne ponavlja, nažalost se dešava da iste žene dolaze iz godine u godinu da prekidaju trudnoću, a ne koriste kontracepciju".

