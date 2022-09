JEDAN ŽIVOT SE NAJVEROVATNIJE UGASIO ZBOG INTERNET NASILJA BAKE PRASETA?! Đedović: Da li je mrtvački sanduk jedne devojčice savremeno doba?

Poslednjih decenija svedoci smo masovne upotrebe novih tehnologija i interneta, to sve može da bude korisno, ali nekad u rukama zlonamernih ljudi može da postane i moćno oružje, kao što je to slučaj Bake Praseta, koji popularnost i uticaj na Jutjubu često koristi za nasilje nad konkurencijom.

Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA izjavio je za Pink da ovakvo ponašanje jutjubera generalno nije dopustivo sa aspekta vaspitanja mladih.

- Lično imam dete i ne bi bio srećan da se moje dete obrazuje pored ovakvih sadržaja - rekao je Antonović i dodao da smo u izražavanju Bake Praseta videli izražavanje koje nije čak ni uličarsko.

Prema njegovim rečima, ovde se može videti jedan odnos prema ženama, generalno prema ženskom polu gde je on antagonistički nastrojen. On praktično svaku ženu naziva na ružan način i komentariše je kao objekat, a ne kao subjekat i to je zaista nedopustivo, kaže Antonović.

- Ako nam se na ovakav način deca budu vaspitavala i obrazovala, mislim da će naredne generacije biti mnogo gore od ovih generacija koje su sada i pitam se šta ćemo preduzeti da ovakve sadržaje ipak kontrolišemo, ne da ih cenzurišemo nego kontrolišemo - kaže Antonović.

Vršenjem internet nasilja Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase najverovatnije je jedan mladi život nestao, a najupečatljiviji je slučaj male Kike Đukić, rekao je novinar Marko Đedović za Pink.

Marko Đedović zapitao se da li crkva odobrava ponašanje oca Bake Praseta osvrnuvši se na njegovo komentarisanje zadnjice devojke njegovog sina zajedno sa njim na Jutjubu.

On je izjavio i da je ovo dobra borba njegovog sina, rekao je Đedović i zapitao se protiv koga je ovo dobra borba, jer protiv onih koji se bore protiv internet nasilja.

Prema njegovim rečima, ključni i glavni razlog praćenja dece Bake Praseta je njegova promocija lagodnog i lepog života.

- Vidite meni je super ja imam novca, ja ću da platim ovo, ja ću da platim ono, kaže Đedović i dodaje da je u psihologiji ljudi da žele lepo da žive, i da je taj psihološki momenat privukao decu koju on onda edukuje da vrše nasilje, da zlostavljaju i maltretiraju.

- Znači, to je trebalo ranije da se uradi da bi se sprečile ovakve stvari, šta je suština ovoga što mi sada radimo ovde je da još jedna majka i još mnogo majki ne izgovore takve stvari - kaže Đedović.

Još veća je tragedija što gospodin Ilić, sveštenik SPC-a juče u videu kod svog sina na Jutjub kanalu sa kog je vršeno nasilje ove stvari relativizuje i govori da je to savremeno doba, pa gospodine ako vam je mrtvački kovčeg jedne devojčice savremeno doba onda se vi preispitajte u kom ste vi stanju - poručio je Đedović.

Podsećamo, Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe pokrenuo je peticiju protiv Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Na pitanje da li Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, treba da ode u zatvor zbog utajenog poreza i seksualnog iskorišćavanja maloletnice od 14 godina svoje potpise su do sada dala 2.037.763 građana.

Na pitanje da li ste za gašenje Jutjub kanala Bake Praseta svoj potvrdan odgovora dalo je 1.987.602 građana.