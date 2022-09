RHMZ UPOZORIO NA PLJUSKOVE U NAREDNA DVA SATA u OVIM delovima Srbije - Stiže još jedno pogoršanje vremena, a evo kada nas očekuje najhladnija noć

Vreme u Srbiji danas je delimično i pretežno oblačno, a prema prognozama se očekuje da do petka u našem regionu bude relativno hladno i nestabilno, i da narednih nekoliko noći bude veoma hladno.

U narednih sat vremena u Bačkoj i Banatu lokalno kratkotrajni pljuskovi kiše praćeni grmljavinom, a u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji ponegde kratkotrajna kiša, najavio je RHMZ.

Meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj prognozi najavljuje novo naoblačenje od srede.

- U sredu ponovo više oblaka, posebno nad severnim i istočnim predelima i tamo može biti pljuskova, ređe i pojave grmljavine. Nad ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, ponegde uz pljusak. Uz više oblaka ponovo malo hladnije i maksimum bi se uglavnom trebao kretati od +12 do +16 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka za treću dekadu septembra. Vetar i dalje severozapadni uz pljuskove na kratko pojačan – kaže Čubrilo.

Meteorolog je najavio da će narednih nekoliko noći biti hladne, a najhladnije bi trebala biti noć ka četvrtku kada bi se u nizijama minimumi uglavnom kretali od +5 do +12, a preko 800 metara nadmorske visine uglavnom ispod +3 stepena Celzijusa, te će tamo biti uslova za prizeman mraz, dok bi ponegde moglo biti mraza i na 2 metra visine.

- U četvrtak samo ponegde ređa pojava pljuskova uz duže sunčane intervale i malo više maksimume. Od petka će nad nama ojačati polje anticikloana, te će do utorka sledeće nedelje prevlađivati suvo i postepeno sve toplije vreme. Noći će i dalje biti hladne, ponegde uz maglu, ali dnevni maksimumi za vikend lokalno i do +23, a početkom sledeće nedelje i do +26 stepeni Celzijusa. Oko 27. septembra i dalje stoji signal za jače, prolazno, pogoršanje uz kišu i pljuskove uz pojačan, severozapadni vetar. Oko 1. oktobra će biti stabilizacija, ali još nije jasno koliko će potrajati – navodi se u prognozi.