Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u više navrata je monstruozno vređao pokojnu jutjuberku Kiku Đukić čiji se život okončao tragično - samoubistvom.

Tokom surovog internet obračuna sa mladom jutjuberkom, Ilić je bio neumoljiv i odbijao je da je ostavi na miru, uprkos tome što je cela situacija njoj izuzetno teško padala, te je o svemu pričala kroz suze navodeći da se i većina "njenih ljudi" okrenula protiv nje i to zbog njega.

Nakon što se Kika ubila, on je nastavio da ismeva njenu smrt snimajući jezive i uznemirijuće video klipove. Međutim, pojavio se i snimak gde Prase plače za Kikom i sam naglašava da misli da je odgovoran za njenu smrt, jer ju je pre toga satanizovao i vređao.

- Je l' vi mislite da se ja ne osećam delimično odgovornim za to, ili da nisam pomislio na to, naravno da sam pomislio, ja sam je prozivao pre dve godine i hvala Bogu što su me zvali njeni prijatelji i rekli mi da nisam ja kriv da ima taj i taj razlog.... - rekao je Ilić kroz suze u jednom od video snimaka.

Televizija Pink emitovala je video isečke koje je Baka Prase objavljivao na svojim jutjub kanalima, a u kojima vređa, psuje, omalovažava i iživljava se nad pokojnom Kikom Đukić.

Baka Prase je Kiku ismevao, psovao je, govorio kako ima iritantana glas, kako je treba staviti u kavez i gledati kao životinju.

- Ovo usne su joj odvratne. Mala debilka, izložila se da je neka kao.... - samo su neki od Bakinih komentara na Kikin računa. Govorio joj je i da je gnjida, da se ponaša odvratno kao ljudsko biće, kao osoba.

Baka je tokom njihovog zajedničkog gostovanja na jednoj televiziji odbio da se izvini Kiki, koju je nazivao je retardom i kučkom i govorio joj da je kontradiktorna, licemerna, da je kučka i da pokušava da uhvati ljude na patetiku.

- Nemoj da glumiš lažno poštenje, lažni moral, kad si sama toliko gadna osoba...gnjida. Ovo je najbezobraznije derište koje sam video. Napisao sam ti da bih te jebao, pa naravno da bih kad okačiš golu sliku. Imaš zube kao pacov - rekao je između ostalog Baka Prase.

Jutjuber je objavio i pogrdnu pesmu o Kiki ismevajući kako njeno ponašanje, tako i njen izgled.

- Gnjida, glupača, nesigurno malo đubre koja izgleda kao krompir još je i ćelava - rekao je Baka Prase.