RUSI DOLAZE! Samo jednom kompanijom za 15 dana u Beograd čak 4.000 LJUDI! Karte u jednom pravcu plaćaju i do 9.000 EVRA

U danu kada je ruski predsednik Vladimir Putin najavio delimičnu mobilizaciju avionske karte od Moskve ka Beogradu su bukvalno razgrabljene, a letovi koji se još mogu rezervisati vrtoglavo su dostigli cenu i do 10.000 evra. Za sutra najeftiniji let je oko 1000 dolara sa tri presedanja, a najskuplji je 9.042 sa jednim presedanjem.

Putin je jutros rekao da se u službu odmah pozove 300.000 rezervista. Ruski predsednik je pozvao na službu, a po svemu sudeći Rusi avio kompanije. Rusi kupuju karte za države gde im nije potrebna viza, ali rasprodati letovi ka Beogradu označuju Srbiju kao krajnju najpoželjniju destinaciju - karte u jednom pravcu.

Na pojedinim sajtovima kompanija, letova iz Moskve ka Beogradu nema do 9 oktobra. Sve rasprodato. Na sajtovima na kojima se mogu naći različite kompanije cene variraju. Od 9.000 evra za sutrašnji let, cene polako padaju ako se danas kupuje za prekosutra, ali i u tom slučaju treba odvojiti preko 1000 evra za putovanje avionom koje traje preko 30 sati.

Za sada nema preciznog broja koliko je Rusa od početka invazije na Ukrajinu život nastavilo u Beogradu, ali je tokom leta u beogradskim bankama prema procenama otvoreno na hiljade novih računa. Otuda se pretpostavlja da Rusa u Beogradu pre egzodusa koji tek sledi već ima između 30.000 i 50.000. Prema poslednjim podacima do sada je otvoreno oko 1000 firmi koje su najviše u IT sektoru.

Ako je suditi po samo jednoj od kompanija koja nema nijedan slobodan let iz Moskve ka Beogradu do 9. oktobra, to znači da će se u narednih 17 dana samo sa jednim letom dnevno u srpskoj prestonici obreti oko 4.000 Rusa.

Rusi beže i u Istanbul, Jerevan i Tbilisi, ali Beograd je omiljena destinacija visoko obrazovanih Rusa. Direktni letovi za srpsku prestonicu su rasprodati, ostale su još samo gotovo egzotične kombinacije sa jednim ili više predsedanja preko Ankara, Istanbula, Bakua, Antalije ili Frankfurta, a cene tih letova koštaju i više od 4.000 evra.

Putinovo saopštenje, dato u jutarnjem televizijskom obraćanju, izazvalo je bojazan da muškarcima u godinama za borbu neće biti dozvoljeno da napuste Rusiju.

Ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će poziv biti ograničen na one sa profesionalnim vojnim iskustvom i da studenti i oni koji su služili samo kao vojni obveznici neće biti pozivani.

Neke rute sa presedanjima, uključujući one od Moskve do Tbilisija, takođe su bile rasprodate, dok su najjeftiniji letovi od prestonice do Dubaija koštali više od 300.000 rubalja (5.000 dolara) - oko pet puta više od prosečne mesečne zarade u Rusiji.