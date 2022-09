STIŽU PLJUSKOVI I PESAK IZ SAHARE: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana!

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je najnoviju vremensku prognozu, i poručuje nam da je sreda protekla u znaku pravog jesenjeg vremena.

Vazdušni pritisak je u prizemlju povišen, a naše područje pod uticajem je visinskog ciklona sa istoka Evrope, a pod njegovim uticajem preovladava umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima. U sklopu ovog visinskog ciklona nad našim područjem preovladava i izraženo severno i severozapadno strujanje, a sa kojim nam dolazi i veoma hladna vazdušna masa, pa današnje temperaturne vrednosti odgoravaraju temperaturama za kraj oktobra, poručuje meteorolog.

- U Srbiji i do kraja dana pretežno oblačno i veoma hladno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se iznad 1.500 metara nadmorske visine očekuju susnežica i sneg ili pljuskovi snega sa grmljavinom. Duvaće pojačan severozaapdni vetar, a maksimalna temperatura biće od 13°C na zapadu do 17°C na istoku Srbije, u Beogradu do 14°C - kaže Đorđe Đurić.

Prema njegovim rečima "Srbija i naše područje do petka će biti pod uticajem napomenutog visinskog ciklona i veoma hladne vazdušne mase sa istoka Evrope i nalaziće se na istočnoj periferiji anticklona sa severozapada Evrope, dok će zapad Evrope biti pod uticajem grebena, centra Anticklona i veoma tople vazdušne mase".

-U Srbiji u četvrtak i petak i dalje relativno hladno, ali će tokom dana biti znatno više sunca u odnosu na danas, naročito u petak. Još u četvrtak ponegde može biti slabe kiše ili pljuska sa grmljavinom. Očekuje se slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 5 do 10°C, u Beogradu do 8°C, a maksimalna dnevna od 15 do 19-20°C, u Beogradu do 16-18°C - kaže Đurić.

Za vikend će biti stabilno i osetno toplije vreme, uz priliv znatno toplije vazdušne mase sa juga i sa Medirana. U subotu će jutro biti vedro, ali zbog jačeg izračivanja i veoma hladno, ponegde i sa maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i znatno toplije.

Jutarnja temperatura od 1°C na jugoistoku do 7°C na severu Srbije i u Beogradu, a ponegde se očekuje čak i slab prizemni mraz, tj. mraz na 5 cm iznad tla. Tokom dana osetno toplije, maksimalna temperatura biće od 20 do 23°C, u Beogradu do 22°C.

-U nedelju se očekuje snažno aktiviranje ciklonske aktivnosti nad Atlantikom i zapadnim Mediteranom, pa će se intenzivirati južno i jugozapadno visinsko strujanje, a sa kojim će do našeg područja stizati topla, ali i vlažna vazdušna masa, a ujedno će jugozapadno strujanje donositi i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Pod ciklonskom aktivnošću očekuje se i pad vazdušnog pritiska, pa se već u nedelju očekuje povećanje srednje i visoke oblačnosti, ali se očekuje suvo i toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, a zbog južnog strujanja značajno će otoplitin noći i jutra - objašnjava meteorolog.

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno i relativno toplo, uz jak jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće i preko 25°C, ponegde i do 27-28°C.

Već krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim, a u utorak i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to zbog uticaja snažnih ciklona sa Atlantika i sa centralnog Mediterana. Ostaće i dalje toplo, zbog jugozapadnog strujanja, ali se zbog čestica peska iz Sahare očekuju obojene, tj, prljave padavine sa napomenutim česticama.

Potom se 27/28. septembra preko našeg područja u sklopu ciklona očekuje premeštanje hladnog fronta, pa se u svim predelima očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Južno strujanje biće u skretanju na severozapadno i očekuje se prodor svežije vazdušne mase sa severa, pa će i temperature biti u padu za 5 do 7 stepeni.

- Prema trenutnim prognozama, sam kraj septembra i početak oktobra obeležiže umereno toplo vreme, ali se očekuje i česta pojava padavina - zaključuje Đurić.